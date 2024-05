Fernando Sanz: "No hay posibilidades de que nos quiten el Mundial de 2030"

Nos visita en el estudio de El Partidazo de COPE Fernando Sanz, miembro del comité organizador del Mundial 2030 que organizarán España, Marruecos y Portugal. Juanma Castaño habló con él sobre la situación de la Federación y los problemas que puede tener la candidatura para organizar el Mundial.

Sobre quién es ahora su jefe, Fernando Sanz dejó claro que él pertenece a la RFEF pero que son un organismo independiente: "Yo estoy en el comité ejectuvio y FIFA dijo que estuviese una unidad de negocio separada de la RFEF. Estamos pagados por la candidatura. Mi jefe sería Rocha; con del Bosque no he hablado y no nos han explicado qué hará. Somos un apéndice porque FIFA lo exige. El rubialismo, Rocha, Villar... los que trabajan en la RFEF, trabajan para la RFEF, no para ellos".

Juanma Castaño le preguntó por los graves problemas que está teniendo la Federación por la investigación a Rubiales pero Fernando no duda en que España organizará el Mundial de 2030: "Hay mucho desconocimiento y la gente debe entender ómo está; hay mucho alarmismo. Ahora se trabaja para completar un dossier para entregar a la FIFA a finales de julio. Hay requisitos para poder ser organizador de este mundial. En el último cuatrimestre se elegirán los Mundiales para el 30 y el 34. No hay posibilidades de que nos lo quiten, no hay alarmismo ni preocupación. Ahora nadie puede ser candidato a una final porque todavía se están cumplimentando los requisitos. Estamos muy tranquilos porque se está haciendo un trabajo muy profesional y en perfecta armonía con Marruecos y Portugal". Sobre este tema, Fernando Sanz habló de la buena actitud de Marruecos y Portugal: "Han sido muy empáticos y cariñosos. Portugal ha tenido un cambio de gobierno y eso dificulta mucho el entregar la documentación; y les hemos tendido la mano".

Lo que no pudo confirmar es que España será la sede de la final del Mundial, ni qué ciudades serán sedes: "Entiendo que tiene ese deseo, igual que nosotros. No tiene el mismo peso Marruecos que nosotros. Tenemos once sedes, seis Marruecos y tres Portugal. Hay quince sedes en trece ciudades, que son las que se presentaron. Si alguno no cumple los requisitos, se quedan fuera. Nadie nos ha dicho que los van a cumplir".

Sobre el apoyo del Gobierno, dijo que "Tenemos el suficiente apoyo del Gobierno. Ha salido el presidente diciendo que hay apoyo total".

Uno de los problemas que más estamos viendo en España en los últimos años son los incidentes racistas que estamos viviendo, pero Fernando Sanz aclaró que "Nadie nos ha preguntado por esto. No creo que sea un tema que tengamos que defender nosotros".





Por último habló de los grandes beneficios que tiene organizar un Mundial: "El Mundial de Qatar tuvo unos beneficios de 8.000 millones de euros y en el de EEUU se espera que sea de 12.000".