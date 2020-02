Las palabras de Gloria Serra que enfurecen al independentismo catalán, entre lo más leído de este martes

La presentadora catalana afirmaba que "el primer milagro es conseguir una empresa financie un programa como 'Equipo de Investigación'. Y luego, lo que más miedo me daba es que perdiéramos fuerza, pero no lo hemos hecho, el nivel se ha mantenido". También presumía de muchas de las cosas que ha conseguido con el programa a lo largo de los años, un programa en el que admitía en 'El Hormiguero' que impostaba la voz para darle más enfasis a las narraciones: "Mucha gente me ha dicho que ha cambiado hábitos de consumo y a mí también, como el programa del azúcar, sal y el del aceite de palma".

Risto Mejide se enfrentaba al programa 'Todo es mentira' después de su polémico 'enganchón' con Juan Carlos Girauta, ex político de Ciudadanos. Mejide echaba del plató a Girauta después de que le echara en cara que había llamado "gilipollas" a la audiencia que le había llamado "fascista". En ese momento el presentador catalán pedía muy seriamente a su colaborador que pidiese perdón, cosa por la que Girauta no estaba dispuesto a hacer.

Mucho se ha escrito sobre Iván Redondo. Se trata de un personaje de lo más peculiar en la política española. Sin ser político, ha llegado a ser jefe del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin ser político, ha conseguido victorias totalmente inesperadas para políticos tanto del PP como del PSOE. Y sin ser político, se ha convertido en el hombre fuerte de un Sánchez, que cada día confía más en él. Pero, ¿cuáles son las claves de Iván Redondo?

Algunos vecinos habían denunciado el estacionamiento del vehículo - FOTO: Tráfico Ferrolterra

Un vehículo que llevaba abandonado más de tres años en una calle de Ferrol, en la Penas de Guitín, que sirve de conexión entre la carretera de Catabois y la de Joane, fue retirado la semana pasada por una grúa, luego de que una publicación en Facebook, la de “Tráfico Ferrolterra”, diera cuenta de la situación y del estado del automóvil.

Audio

El periodista Fernando Garea ha sido esta semana destituido al frente de EFE, un puesto que ocupaba desde julio de 2018 tras ser elegido 'a dedo' por el Gobierno de Sánchez. Ha sido el Ejecutivo socialista el que un año y medio después le releva del cargo para situar como presidenta de la agencia a Gabriela Cañas, vinculada al diario "El País" y que fue directora general de Información Internacional en la Secretaría de Estado de Comunicación con el gobierno de Zapatero. Garea conoció el sábado su destitución en boca de Miguel Ángel Oliver. El actual secretario de Estado de Comunicación lo citó en una cafetería de la cadena Rodilla y allí le dio la noticia. En su carta de despedida a los empleados de EFE, Garea escribió: "Una agencia pública de noticias no es una agencia del Gobierno".