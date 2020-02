Gloria Serra enfurece al independismo catalán con sus últimas declaraciones: "Vivo en Cataluña y es agotador"

La presentadora de 'Equipo de Investigación', Gloria Serra, pasaba por las cámaras del programa de La Sexta 'Liarla Pardo' para analizar los nueve años de su programa y también para hacer balance de la actualidad política.

La presentadora catalana afirmaba que "el primer milagro es conseguir una empresa financie un programa como 'Equipo de Investigación'. Y luego, lo que más miedo me daba es que perdiéramos fuerza, pero no lo hemos hecho, el nivel se ha mantenido". También presumía de muchas de las cosas que ha conseguido con el programa a lo largo de los años, un programa en el que admitía en 'El Hormiguero' que impostaba la voz para darle más enfasis a las narraciones: "Mucha gente me ha dicho que ha cambiado hábitos de consumo y a mí también, como el programa del azúcar, sal y el del aceite de palma".

��"Odio cuando la política se convierte en espuma", nos dice @gloria_serra: "El problema es cuando [en política] solo hay lucha de poder". #Liarlapardo71 ▶ https://t.co/BXJdpzljIV pic.twitter.com/yRFSaYluFs — Liarla Pardo (@LiarlaPardo) February 16, 2020

Gloria Serra y el independentismo catalán

Llegaba el momento de hablar de actualidad política y la presentadora no se mordía la lengua al expresar su descontento por la situación política actual, de la que declaraba que se estaba 'futbolizando': "En el fútbol lo puedo entender porque es un espectáculo y vamos a divertirnos, incluso a divertirnos con chorradas, pero en política no. A esta gente le pagamos para que hagan nuestra vida mejor o para que controlen a los que están gobernando si no son lo que nos gustan".

Siguiendo con este tema, Serra sacaba el tema del procès en Cataluña, lugar del que es originaria: "En Cataluña si quitáramos el factor lucha por el poder entre ERC y JxCat, la política habría sido distinta. Ese factor ha distorsionado complemente los actos de los políticos que nos han afectado a todos". Sobre el conflicto catalán continuaba: "Esto acabará porque ni los mejores surfistas aguantan tanto en la cresta de la ola. Hay agua, pero una parte de la ola va a caer . En Cataluña pero también en Madrid. La bandera catalana ha servido en Madrid para tapar carencias. Yo vivo en Cataluña y se agotador "

Atresmedia

Estas declaraciones no han sentado del todo bien a los partidarios del independentismo catalán ya que algunos medios cercanos a este movimiento han criticado duramente a la periodista y a La Sexta. A Serra, la acusan de acabar renegada a presentar un programa grabado y menor, mientras que a la cadena de Atresmedia la acusan de no entrevistar a ninguna independentista.

Gloria Serra no ha dudado en responder a esta polémica en Twitter: "Cómo hacer un titular absolutamente falso. Soy crítica con los politicos, no con el procés. Estoy agotada de no avanzar a ninguna parte".