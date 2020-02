La disculpa de Risto Mejiide a Juan Carlos Girauta por echarle de su programa

Risto Mejide se enfrentaba al programa 'Todo es mentira' después de su polémico 'enganchón' con Juan Carlos Girauta, ex político de Ciudadanos. Mejide echaba del plató a Girauta después de que le echara en cara que había llamado "gilipollas" a la audiencia que le había llamado "fascista". En ese momento el presentador catalán pedía muy seriamente a su colaborador que pidiese perdón, cosa por la que Girauta no estaba dispuesto a hacer.

Girauta expulsado de Todo Es Mentira por insultar a la audiencia y negarse a pedir disculpas. pic.twitter.com/qDxu5ibJf9 — Indignad@s!! �� (@Sentid2016Comun) February 17, 2020

Tras varios cruces de declaraciones Girauta invitaba a Risto a "echarle", y a Mejide no le tembló la mano. "No haréis la caricatura conmigo" afirmaba Girauta mientras abandonaba el plató.

Risto pide disculpas a Juan Carlos Girauta

Un día después de esta polémica, Risto ha querido dar explicaciones en su programa: "No me siento orgulloso de este momento. Pero si creo que es un momento idónea para dejar claras algunas cosas. No me cuesta nada pedir perdón, he metido la pata muchísimas veces la pata en 14 años y siempre he pedido perdón y la hemerotéca está ahí para que podáis verlo".

El presentador continuaba con su discurso de explicación: "Yo no he querido humillar a nadie, ni a Juan Carlos Girauta al que tengo en muy alta estima, pero creo que se ha equivocado". "Yo quedé aquí como el malo del programa, pero no soy el jefe del programa, el jefe del programa es la audiencia, si a vosotros os pedimos la opinión lo que no podemos hacer es insultaros de vuelta. Y quien insulta al jefe ya sabe lo que se expone".

También aprovechó este discurso inicial en su programa para atacar a Girauta y su pasado en Ciudadanos: "Entiendo muchas cosas que han pasado en su ex partido, si tiene la misma opinión de los espectadores que de sus votantes entiendo donde está Ciudadanos ahora, la gente no es idiota. Llamar gilipollas a la audiencia es un pecado que aquí no se va a tolerar jamás". Finalizaba Risto mientras invitaba a Girauta a que entrase por telefono al programa cuando quisiera.

Mediaset

Girauta ya había sido avisado por la dirección del programa

El pasado 4 de febrero el expolítico de Ciudadanos tenía un duro enfrentamiento con la independentista Laura Borrás con insultos como: xenófoba, racista, golpista, supremacista y sinvergüenza. Tras ese episodio la dirección del programa quiso advertir a Girauta que esto no se podía volver a repetir: "En este programa ha gente de izquierda, derechas o de centro, y siempre se hace todo desde el respeto, algo que no se estaba haciendo".

Tras estos episodios, Girauta había desistido la invitación de volver al programa, pero a pesar de ello si ha arremetido contra el programa en sus redes sociales, tanto en el momento posterior a su expulsión como durante el programa de disculpa.

Visto el principio de @todoesmentiratv.



La información es bastante completa.



En lo opinativo, se mantiene que insulté a “la audiencia”. Es falso.



Pero quien no comprenda aún quiénes son los destinatarios de mi caricia (“gilipollas” era por ahorrar tiempo) no lo hará nunca. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) February 18, 2020

A este tweet, Girauta añadía que no reprochaba nada a ninguno de los presentes en el plató el día de su expulsión. Dando a entender que con alguno de los colaboradores de el último programa si podría tener algún reproche. Este hecho provocaba que Cristina Cifuentes, que se encontraba en esos momentos en el plató, pidiese perdón a Girauta por si alguno de los comentarios de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid hubiera ofendido a Juan Carlos.

La disculpa desafiante de Risto

Antes de dar por finalizado el programa, Risto Mejide hizo una interrupción para terminar de pedir perdón a Girauta: “Por cierto, Juan Carlos Girauta había dicho que solo volvería si yo le pido perdón públicamente. Voy a predicar con el ejemplo, Juan Carlos te pido perdón. ¿Ahora qué?”, terminaba desfiante y con la chulería que suele caracterizar al presentador de 'Todo es mentira'.

¿Aceptará esta disculpas Girauta?, ¿Volverá a sentarse en la misma mesa que Risto Mejide?