Leire Martínez (46): "Soy diplomada en educación especial, profesora, es algo que me interesa mucho, los niños son nuestro futuro y cuanto mejores sean, mejor será este"

Leire Martínez ha presentado en 'Poniendo las Calles' de COPE su nuevo álbum, Historias de aquella niña, que marca su debut en solitario. En una charla con Carlos Moreno 'El Pulpo', la artista ha compartido su entusiasmo ante el lanzamiento de este trabajo y el inicio de su gira este domingo, mostrando una faceta muy personal y reflexionando sobre su carrera y sus pasiones más allá de la música.

Un disco terapéutico para reconectar

El álbum ha sido un proceso terapéutico y emocional para la cantante, un ejercicio para reconectar con aquella que fui y que, asegura, sigue siendo en esencia. 'He sido siempre una niña inquieta, aventurera', ha confesado, explicando que el título del disco nace de esa necesidad de volver a una versión de sí misma sin tantos miedos ni prejuicios.

La artista ha revelado que durante el último año mucha gente se le ha acercado para decirle: "siento que no te conocíamos, y de pronto ahora te estamos empezando a conocer". Esta sensación generalizada la llevó a valorar el título 'Una auténtica desconocida' para el disco, aunque finalmente lo descartó para evitar generar más "ruido" mediático en torno a una nueva etapa donde por primera vez siente que lleva las riendas de su carrera.

Hiciste lo mejor para las 2"

Una de las canciones más importantes del disco es Aquella niña, que ella misma define como un abrazo a mí misma. En ella, se habla a sí misma en tercera persona para decirse que lo ha hecho bien: 'Me debía decirme a mí misma que no pasa nada, que he hecho lo que he podido cuando he podido y con lo que tenía a mi alcance'.

Colaboraciones desde el corazón

El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Edurne, Abraham Mateo, el grupo argentino Miranda y Andrés Suárez. Leire ha destacado que todas han surgido de forma orgánica y desde la amistad. Sobre Andrés Suárez, ha añadido que "forma parte de mi vida familiar" y fue uno de sus grandes apoyos al empezar a plantearse su carrera en solitario.

Cuanto más de verdad son las cosas, menos necesitas fingir algo que no"

Esta filosofía se traslada a sus directos, donde asegura que su energía nace de forma natural. 'Yo soy así en directo, la gente que me ha visto en directo lo sabe', ha afirmado. Su objetivo es ofrecer un espectáculo de calidad, con momentos enérgicos para bailar y otros más íntimos y reflexivos, porque 'soy así yo también'.

La educación, su otra gran pasión

Más allá de los escenarios, Leire Martínez guarda una vocación que define su visión del mundo y que para muchos era desconocida. 'Soy diplomada en educación especial, profesora, es algo que me interesa mucho', ha revelado. Para ella, la educación infantil es fundamental: 'Los niños son nuestro futuro y cuanto mejores sean, mejor será este', porque de ellos saldrán los futuros profesionales. Además, ha confesado su creciente interés por la justicia social.

La gira arranca con todo vendido en Madrid, en un tour que promete ser un repaso a su carrera, un tema sobre el que se ha sincerado en diversas ocasiones, como cuando aclara su relación actual con La Oreja de Van Gogh. El repertorio buscará un equilibrio entre sus nuevas canciones y los éxitos que la han acompañado, después de que Leire abandonase La Oreja de Van Gogh tras 17 años.

Finalmente, la artista ha agradecido el cariño y el "abrazo" que siente por parte del público, que considera "necesario". También ha tenido palabras de admiración para los trabajadores que madrugan, a los que ha calificado de "valientes" por permitir que el país no se pare: "Tenéis un valor incalculable".