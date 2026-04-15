Imparable crecimiento de COPE en los entornos digitales: se dispara la escucha a través del streaming

El contexto favorable en términos de audiencia en antena también se ve reflejado en el ámbito digital.

El liderazgo de COPE en streaming con un nuevo récord (895.000 oyentes) refleja la consolidación de la estrategia de la compañía y su posición de liderazgo en el sector.

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Ábside Media sigue creciendo en el ecosistema digital y lo hace también en el terreno clave del audio en directo. El grupo ha registrado en el primer trimestre de 2026 su mejor dato histórico de escucha en streaming, con un incremento del 10% en las horas de consumo respecto al mismo periodo del año anterior.

Un crecimiento que acompaña a los datos de audiencia de la radio y que confirma la consolidación de los hábitos digitales entre los oyentes, cada vez más presentes en el consumo online de contenidos en directo.

Este impulso se ve reflejado también en el conjunto del negocio digital. En febrero, Ábside Media alcanzó su mejor dato histórico de audiencia digital, con 19 millones de usuarios únicos, según datos de Total Digital de Comscore.

Además, el grupo se sitúa como el tercer grupo de comunicación en España con mayor audiencia en redes sociales, con 16 millones de personas, de acuerdo con datos auditados por Comscore.

El consumo de contenidos propios también se dispara. Durante el primer trimestre de 2026, Ábside Media ha superado los 1.150 millones de reproducciones, lo que supone un crecimiento del 42% respecto al mismo periodo del año anterior.

imparable crecimiento en la comunidad digital

Este avance tiene su reflejo directo en la comunidad digital del grupo, que ya alcanza los 17,5 millones de seguidores en redes sociales. Una cifra que supone un crecimiento del 31% en comparación con el primer trimestre de 2025, con casi 1,2 millones de nuevos seguidores incorporados en lo que va de año.

En el ámbito del audio bajo demanda, el grupo mantiene una evolución positiva. El 56% de la escucha en el primer trimestre de 2026 se ha producido a través de sus canales propios —web y aplicaciones—, consolidando su ecosistema digital. Además, el contenido bajo demanda ha alcanzado los 34 millones de reproducciones, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior.

El vídeo bajo demanda continúa también como uno de los grandes motores de crecimiento. Ábside Media suma ya 2,04 millones de suscriptores en sus canales de YouTube, con COPE como referente del sector, al alcanzar 1,07 millones y consolidarse como el canal líder entre las radios en España.

Con estos datos, Ábside Media refuerza su posicionamiento como uno de los principales actores del panorama mediático español, en un contexto en el que la radio sigue ampliando su alcance a través de nuevos canales digitales y formas de consumo.