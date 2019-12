Guerra, sobre el acuerdo PSOE-ERC, en COPE: "Es como si a los niños se les da una granada explosiva"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE', donde ha confesado sentirse "triste" tras las diferentes fórmulas elegidas por los diputados para jurar o prometer su cargo. "No solo es ridículo, es también grave", ha manifestado.

El histórico socialista ha dicho que es "escalofriante" que "un 35 % de la Cámara no acate la Constitución". En este sentido, ha dicho que el acuerdo entre PSOE y ERC "no es fácil de aceptar" porque "no va a funcionar" debido a la falta de "estabilidad".

"Es como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva", ha señalado sobre los acuerdos para la investidura de Sánchez. Por eso, ha afirmado que le parecería "lógico" que PSOE, PP y Cs se sentaran a hablar. Sin embargo, ha criticado que "los dirigentes políticos de la mayoría de partidos son demasiado adolescentes", aunque a su juicio "todavía están a tiempo de hablar", ya sea para acuerdos parlamentarios, de legislatura o para abordar grandes temas. Ello con el fin de "evitar que la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad".

Guerra ha arremetido contra el PSOE y contra el PP por mirar a los "extremos" en lugar de dialogar entre ellos. "El PP mima a Vox y el PSOE a populistas e independentistas", ha dicho.

Sobre la decisión del PSOE de meter el conflicto catalán en la vía política, Guerra ha dicho que es "ambiguo" porque no solo hay cuestiones políticas, también "violación de las leyes y traición al país". "Hay una repetición de lo que hicieron en 1931 y en 1934", ha dicho.

Guerra ha recordado que si bien hubo "una emnienda a la Constitución para el reconocimiento de la autodeterminación, los nacionalistas no la votaron". Sin embargo, "al cabo del tiempo están hablando de la autodeterminación como si fuera algo que se les ha robado".

El exvicepresidente del Gobierno también se ha pronunciado sobre el PSC y la España plurinacional. En este sentido, ha criticado al PSOE por no decir cuántas naciones hay en España. "Es un Estado federal que le hemos llamado de las autonomías". Se "está jugando con trampa".

Guerra ha dicho que el PSOE siempre ha actuado como dique frente a los nacionalismos. Sin embargo, "cuando una parte del PSOE no está haciendo de valladar sino que, en cierta medida, enarbola la bandera, tenemos mucho problema, que es lo que pasa con el PSC", ha lamentado.

Del mismo modo, ha criticado a Bildu por "no estar en la línea de la democracia" y al PSOE por no aislarlo, como sucede en Europa. "No considero aceptable que se quiera blanquear a los asesinos o pagadores de asesinos, en el caso de Bildu, o los grupos que quieren la recuperación del Franquismo", en referencia velada a Vox.

Guerra, sin embargo, se reconoce en el PSOE. Ha dicho que "este no es el nuevo PSOE, es otro PSOE" porque "las direcciones de los partidos son contingenciales, lo que queda es la historia".

El exdirigente ha preferido no hablar de Amparo Rubiales, la histórica socialista que dijo que era "terrible que este tipo siga en el PSOE", en relación a él.

También se ha pronunciado sobre la sentencia de los ERE y la condena a Chaves y Griñán. Ha dicho que es "muy difícil de aceptar" y ha recordado que "estas personas condenadas no se han beneficiado ni solamente de un euro. No hay beneficio personal. Por tanto, la corrupción hay que ponerlo muy en paréntesis". Por eso, el fallo le parece "injusto y que arrastra por el fango a gente que no lo merece".