Herrera y su tirón de orejas a Iglesias por criticar a Vicente Vallés, entre lo más leído de la semana

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE' analizó hace varias jornadas los ataques que recibió el presentador de Antena 3, Vicente Vallés, por parte del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Al comienzo de su monólogo (rescatado para nuestra sección de 'Lo mejor de Herrera en COPE'), Herrera quiso acordarse de la ciudad de Pamplona. La capital de Navarra estaría a pocas horas del tradicional chupinazo que daría comienzo a la semana grande de San Fermín, unas celebraciones que no se van a poder llevar a cabo por culpa del coronavirus: "Ahora mismo en Pamplona se deba andar con mucho cuidado. La Plaza del Ayuntamiento va a ser controlado para que no entren más de 400 personas, pero la Policía va a patrullar toda la zona porque no quieren correr ningún riesgo. Se debe controlar lo que de forma inevitable traería la nueva normalidad, que son los rebrotes. Al virus se le controla y se debe hacer bien porque el país no puede estar más paralizado. A pesar de que la mayoría de personas cumplen con las condiciones de seguridad, los rebrotes están ahí".

Fernando Simón no es el único epidemiólogo que ha pasado al primer plano en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus. La misma popularidad que le ha sobrevenido al español de manera repentina también ha llegado hasta Alemania, donde Christian Drosten ya es una celebridad a la altura del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Tanto es así que Drosten protagoniza una canción de un grupo de punk, ZSK. Ha sido este el motivo de una escena que a buen seguro provocaría un clamor popular rotundo contra Simón si este la replicase en nuestro país.

"Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo". De esta forma tan contundente comenzó la colaboradora y estrella de 'Sálvame' contándole a Jorge Javier Vázquez y a todos los espectadores en directo que padecía cáncer. Un mensaje que supuso un jarro de agua fría a muchos de los colaboradores allí presentes que no sabían de la enfermedad que le habían diagnosticado a la de Mediaset: Lydia Lozano y María Patiño, por ejemplo, se echaron a llorar desconsaladas tras las palabras de su amiga.

Mila aprovechó el haber entrado en directo para pedir a toda la prensa y medios gráficos que le respetaran durante estos meses, ya que iba a estar muy debil y necesitaba pasar al más absoluto anonimato. Desde aquella entrada telefónica, en plena pandemia del Coronavirus, poco o nada se ha sabido de la colaboradora de 'Sálvame' ya que los medios, una vez más, han respetado a la colaboradora.

Foto del área 51 en julioGabriel Zeifman

Nuevo misterio en el Área 51, la famosa base donde el Gobierno de EE.UU. guarda supuestamente oscuros secretos sobre alienígenas y ovnis. Según las imágenes aéreas captadas por un piloto, todo un edificio de la zona ha desaparecido misteriosamente de la noche a la mañana. Las fotografías de antes y después de la base militar situada el desierto de Nevada muestran que un gran hangar ha desaparecido.

Juan Ramón Rallo, doctor en economía y colaborador de varios programas de La Sexta, ha analizado esta semana el acuerdo del fondo de reconstrucción firmado en Bruselas la madrugada del pasado miércoles tras una de las cumbres más largas de la historia de la Unión Europea. En este sentido, Rallo quiso explicar los detalles de la parte que le corresponde a España, pero también analizó una de las imágenes de la jornada que tuvo lugar en Madrid.