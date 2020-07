La preocupante advertencia de Jorge Javier Vázquez sobre su salud: "No tengo fuerzas ni para tener rabia"

Jorge Javier Vázquez ha vivido unos últimos meses complicados en lo que a la salud se refiere. El ictus que sufrió no pudo con él, plenamente activo en su faceta televisiva. Sin embargo, su cuerpo es más propenso al cansancio que antes y empieza a advertirle que necesita parar si no quiere tener algún que otro disgusto. Así lo ha manifestado sin tapujos el presentador de 'Sálvame' unas horas antes de celebrar un aniversario redondo: su 50 cumpleaños.

Las preocupantes palabras de Jorge Javier Vázquez sobre su salud

Vázquez ha utilizado el blog que actualiza con regularidad en la revista 'Lecturas' para comunicar a sus seguidores que, con su verano a la vuelta de la esquina, empiezan a fallarle las fuerzas. “Falta una semana para que me vaya de vacaciones y, como es habitual, el cuerpo comienza a resentirse. No falla: atisba el descanso, parece que se relaja en exceso, y empiezan a aflorar dolores que jamás han hecho acto de presencia durante la época de trabajo”, confiesa el rostro por excelencia de Telecinco.

“Ahora estoy molesto con el oído izquierdo. A saber cómo acabaré el día que finalice la temporada. Creo que no tengo fuerzas ni para tener rabia, y las pocas que me quedan tengo que utilizarlas para las horas de plató que tengo por delante”, asevera también Jorge Javier, que no puede ser más claro relatando su estado físico actual.

Un momento dulce en cuanto a su 'yo'

A pesar de todo, Vázquez pasa por una época muy feliz en lo que respecta al amor propio. Nada que ver con cómo se sentía consigo mismo tiempo atrás. “Cuando me veo en fotografías anteriores, o en imágenes en televisión y a lo mejor estoy con muchos más kilos o con peor cara, no es tanto que no me guste verme mal físicamente, como que, en mi caso, ese descuido físico coincidía con una época en la que no estaba bien anímicamente . Cuando me veo así recuerdo momentos en los que no estaba especialmente contento ni satisfecho”, ha declarado también en 'Lecturas' con motivo de un posado en bañador para la publicación.

“Al cumplir 50, que parece que es una cifra en la que haces muchísimos exámenes, me doy cuenta de que el camino ha sido más duro de lo que yo pensaba. El camino hacia la estabilidad me ha parecido complicado. Han sido muchos años de lucha, muchos años de terapia, muchos años de establecer una relación sana conmigo mismo, que no siempre la ha habido”. Es la mayor satisfacción que le queda a Jorge Javier 48 horas antes de celebrar medio siglo de vida.

La salud no ha vuelto a generarle demasiados quebraderos de cabeza desde ese ictus que llegó a hacerle pensar que “no saldría de esta”. Lo cual no quiere decir que no necesite con urgencia un parón, ya que su agenda de compromisos televisivos está tan repleta como acostumbra en los últimos años: 'Sálvame', 'Supervivientes', 'La última cena', 'La casa fuerte'...

Oscar Gonzalez / Cordon Press

La petición de Jorge Javier Vázquez

Precisamente este último es el reality que ha presentado durante las últimas semanas con la periodista Sonsoles Ónega. El pasado domingo, Jorge Javier Vázquez se despedía del programa y en el plató de la gran final estaba Toñi Moreno, ex presentadora de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', lanzando el siguiente mensaje sobre el programa del amor de Telecinco: "Por cierto, está abierto el casting de Mujeres y Hombres y Viceversa y quiero ir como tronista. Porque cuando eres tronista, eres de los que pillas, ¿no?". Según explicó, no es la primera ocasión que esta idea se le pasa por la cabeza, pero es ahora cuando lo ha vuelto a decir con cierta firmeza.

'Mujeres y Hombres y Viceversa' es uno de los programas más veteranos de la parrilla de Telecinco, que desde hace más de una década comenzó a emitirse en el principal canal de Mediaset para lugar pasar a Cuatro. Durante estos años, hasta tres presentadores se han sentado en las escaleras más famosas de nuestra televisión para intentar que sus tronistas y pretendientes puedan encontrar el amor.