La foto que a Fernando Simón nunca le perdonarían y que sí protagoniza su homólogo alemán

Fernando Simón no es el único epidemiólogo que ha pasado al primer plano en los últimos meses debido a la pandemia del coronavirus. La misma popularidad que le ha sobrevenido al español de manera repentina también ha llegado hasta Alemania, donde Christian Drosten ya es una celebridad a la altura del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Tanto es así que Drosten protagoniza una canción de un grupo de punk, ZSK. Ha sido este el motivo de una escena que a buen seguro provocaría un clamor popular rotundo contra Simón si este la replicase en nuestro país.

Los miembros de ZSK han conocido a Drosten a raíz de que el virólogo fuese pieza clave en uno de sus temas musicales. Al verle en persona, han aprovechado la ocasión para entregarle un disco con el coronavirus dibujado. Lo que ha generado cierto impacto en las redes sociales ha sido la foto que ha servido para ilustrar el encuentro.

En ella, el Fernando Simón alemán posa sin mascarilla (la última que se le vio a Simón ya generó muchos comentarios), al igual que el componente de ZSK que aparece junto a él. Además, no parece haber demasiada distancia social entre ambos hombres. Lo más sorprendente es que en Alemania apenas ha habido críticas hacia la imagen. Posiblemente, esta habría sido objeto de muchos comentarios negativos si el doctor Simón genuino la hubiera protagonizado en España.

Festhalten: wir haben gerade @c_drosten getroffen. Er freut sich sehr über den Song und will das Lied gerne mal live mit uns spielen. Kein Witz! (Er spielt Gitarre.) Sind nur vier Akkorde. Das sollte schnell zu lernen sein�� #drosten#coolertyppic.twitter.com/GXr1BqWr8u — ★ZSK★ (@ZSKberlin) July 20, 2020

Tenemos al menos un par de ejemplos para pensar que la reacción habría sido así.

El doctor Gaona, colaborador de COPE y de Cuarto Milenio lanzó una descarnada crítica al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, tras su foto para la edición de El País Semanal en la que aparece subido en una moto. Según el especialista, que ya avisó en el pasado mes de abril que el número de fallecidos real se acercaba más a la cifra de 45.000 que a la de 20.000 a la que se aferraba tanto el Gobierno como Sanidad.

Para Gaona, Fernando Simón debería hacerse (de manera figurada) el seppuku o, como se conoce coloquialmente como el harakiri, una práctica japonesa que consiste en suicidarse con una espada tras perder el honor en su labor. Algo que se aplica tanto a samuráis como a soldados de la Segunda Guerra Mundial. Una manera metafórica de hablar pero que esconde una feroz crítica a Simón: “No tiene la vergüenza ni de callarse”.

Cristina López Schlichting hacía mención a la portada de la entrevista a Fernando Simón en El País Semanal en la que el director del CCAE aparece subido a una moto. Cristina mencionaba lo enfadado que estaba el colaborador César Calderón con la portada, ante lo que entraba el doctor Gaona para ser incisivo con Simón: “No es para menos, en otras culturas como la japonesa, ese hombre habría practicado, al haber perdido su honor, lo que se conoce como 'seppuku'”.

Ante la sorpresa de la presentadora, el doctor Gaona insistía: “Este señor es responsable literalmente de habernos engañado e, incluso hace pocas semanas, de reconocerlo como tal”.

Gaona: “Está aguantando su miserable sillón”

Particularmente no habían gustado a Gaona las palabras de Simón en las que llamaba a las mascarillas ffp2 con válvula como las “mascarillas egoístas”. “Y es responsable, un mandado evidentemente, que no tiene la vergüenza por lo menos de callarse al hablar de las mascarillas, mascarillas egoístas, aquellas que tienen una válvula”.

“Yo no sé quién es más egoísta, el que utiliza las mascarillas o aquel que es capaz de mentir con tla de aguantar su miserable sillón por un sueldo mensual”. Una crítica descarnada que levantaba el asombro y las risas de todos los presentes en la tertulia por la dureza de las palabras. “Es vergonzoso. Si un país le da crédito e imprime camisetas y portadas de una persona que les ha engañado y le aplauden, es que realmente no tiene remedio”, concluía.

Fernando Simón es, sin duda, uno de los rostros más reconocidos en nuestro país en los últimos meses. Desde el comienzo de la pandemia, se ha encargado de notificar los datos y posibles escenarios posibles en cuanto a la expansión del coronavirus se refiere. Hace unos días, fue noticia por una información que dio ABC. Simón fue "cazado" practicando surf en una playa portuguesa. En concreto, en Carrapateira, en el Algarve. Un lugar aparentemente alejado de los focos pero en el que finalmente fue reconocido.

Una paseante española se mostró sorprendida al verlo en la playa y decidió preguntarle si era Fernando Simón. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias respondió que sí, a lo que añadió: "Aquí seguro que no me reconoce nadie". No resultó, ya que una ciudadana se percató de su presencia.

Su presencia en el Algarve portugués coincidió con una situación crítica en España, dada la cantidad de brotes que se expanden por nuestro país. Con Cataluña y Aragón como epicentros de los mismos.

Así reveló Fernando Simón a qué dedicaba su tiempo libre y lo calificaba como "una liberación"

Fernando Simón explicaba hace tres meses en la revista Desnivel cuáles eran sus aficiones: "Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen concentración.... El rato que estoy escalando me olvido de todo (...) Cuando era joven me gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela en los pantanos de Zaragoza, pero cuando llegué a Madrid no podía practicar mis deportes habituales". Ahora, estas fotografías denotaron que Simón estaba en lo cierto y que los deportes acuáticos son lo suyo. Una forma que tiene de liberarse para quitarse de encima toda la ciudad, todos los problemas y concentrarse en lo suyo, tal y como aseguraba en la siguiente entrevista.

No obstante, su afición 'estrella' es la escalada,que le permite seguir "enganchado" junto a sus hijos, que también han seguido sus pasos. Así, Fernando Simón mostraba su faceta más personal. Algo que interesa y mucho a la opinión pública al tratarse de una de las personas más importantes en nuestro país durante la gestión de esta pandemia.

Bien es conocida también su pasión por las motos. En una entrevista concedida a 'El País Semanal', Fernando Simón reconocía que le gustaba llegar a su lugar de trabajo en una Suzuki que adquiría en 1991 y le costaba 50.000 pesetas (unos 300 euros).