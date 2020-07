El inesperado paso de Mila Ximénez en plena lucha contra el cáncer: "Estoy jodida"

"Estoy jodida, asustada y con ganas de contároslo". De esta forma tan contundente comenzó la colaboradora y estrella de 'Sálvame' contándole a Jorge Javier Vázquez y a todos los espectadores en directo que padecía cáncer. Un mensaje que supuso un jarro de agua fría a muchos de los colaboradores allí presentes que no sabían de la enfermedad que le habían diagnosticado a la de Mediaset: Lydia Lozano y María Patiño, por ejemplo, se echaron a llorar desconsaladas tras las palabras de su amiga.

Mila aprovechó el haber entrado en directo para pedir a toda la prensa y medios gráficos que le respetaran durante estos meses, ya que iba a estar muy debil y necesitaba pasar al más absoluto anonimato. Desde aquella entrada telefónica, en plena pandemia del Coronavirus, poco o nada se ha sabido de la colaboradora de 'Sálvame' ya que los medios, una vez más, han respetado a la colaboradora.

Sus compañeros volcados con Mila

Pero tan valiente como un toro, ha decidido dar un paso esta misma semana que ha sorprendido a muchos de sus compañeros. De hecho, uno de los más íntimos amigos de la colaboradora, Kiko Hernández, ha dicho que va a estar muy pendiente de lo que ocurra: "Voy a estar muy enganchado".

Estos meses de ausencia, no en vano, no han servido para que Mila no haya estado activa en redes sociales. Una de las últimas fotografías las ha compartido esta misma semana a través de su perfil de Instagram.

En ella se ve a la colaboradora del programa arropada por amigos íntimos como son Belén Esteban y Antonio Rossi: "Han sido unos días, donde no he podido recibir más amor. ¡Cómo os echo de menos!", ponía. Minutos antes la colaboradora también compartió otra foto, en este caso con Kiko Hernández y Belén Rodríguez: "Con vosotros, el camino se hace mucho más fácil. ¡Os quiero a morir!".

El mensaje que ha explotado en el mundo 'Sálvame'

Ha sido María Patiño en anunciar el paso que Mila Ximénez ha decidido dar esta misma semana: el sábado la podremos ver en 'Sálvame' en una entrevista en el programa nocturno. La colaboradora ha cogido las fuerzas necesarias para acudir a finales de esta semana y enfrentarse al plató de Mediaset que tantos buenos momentos le ha dado.

La noticia ha llegado en la misma semana en la que hemos conocido que el marido de Paz Padilla, presentadora del programa, ha fallecido a causa de un tumor cerebral. Un duro golpe para la humorista y para el mundo 'Sálvame' que también ha sido motivo de minutos de televisión y de muestras de cariño. Todos han mandado apoyos a la familia Padilla.

Parece que este año no es el año de los colaboradores del éxitoso programa, que cada tarde se cuela en los salones de todos los españoles para contarnos y entretenernos con sus problemas familiares y las noticias que no dan los rostros más conocidos de la sociedad española.

