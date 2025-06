Ilia Topuria quiere pelear en el Bernabéu en 2026: "Será como un partido de Champions"

Ilia Topuria sigue haciendo historia en la UFC y ahora solo puede pensar en su próximo gran reto. Tras noquear a una leyenda como Charles Oliveira y alzarse con su segundo cinturón —ya ostenta los títulos del peso pluma y el peso ligero—, el hispano-georgiano tiene la mirada puesta en algo todavía más ambicioso: pelear en el estadio Santiago Bernabéu en 2026.

"Va a pasar, es inevitable. Sería como un partido de Champions: España, Georgia, todos los ingleses ahí. Sería un desmadre", le respondió Topuria a nuestro compañero Ángel García.

Aunque Dana White, presidente de la UFC, ya ha dejado claro que las negociaciones aún están lejos de concretarse, Topuria no se detiene. "He hecho cosas que nadie ha hecho. Ganar a chicos como Volkanovski, Holloway u Oliveira... no mucha gente puede decir que lo ha hecho. Es emocionante", afirmó.

Durante la rueda de prensa posterior a su victoria, Topuria se mostró visiblemente emocionado cuando se le informó de que la audiencia de su combate, emitido a las 06.00 de la mañana en España, fue comparable a la de un partido del Real Madrid en la Champions League. "Me siento muy orgulloso, emocionado. Qué buen dato. Me encanta", reconoció con una sonrisa.

su próximo rival

Respecto a su próximo rival, el objetivo está claro: Paddy Pimblett. "Esa es la pelea que quiero. Con Charles fue complicado porque me gusta mucho como persona, es un gran ser humano. Pero esto es competición. Con Paddy... voy a disfrutar mucho dándole una paliza", sentenció con contundencia el 'Matador'.

EFE Ilia Topuria posa con sus dos cinturones de campeón de la UFC

Ilia Topuria no solo quiere reinar en el octágono, quiere hacerlo con un espectáculo nunca visto en España. Y el Bernabéu ya espera.