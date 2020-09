Herrera, sobre el 'asalto' de Sánchez a la Puerta del Sol, entre lo más visto de esta semana

Vídeo

Ya son las 8 de la mañana de un lunes que hace el día 21 de septiembre, de este año, de este malhadado que nos va a seguir dando mucho trabajo en todos los sentidos. Esta mañana he dedicado algunos minutos a constatar algunas realidades que son incontestables porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo que hay es mucho ruido y, desde luego, mucha manipulación. Ruido, manipulación y, a veces, en esa espesura, hay detalles elementales o cifras concretas que parece no querer ver. La primera y fundamental es que por más que el Gobierno se encargue de maquillas datos, de reescribir el pasado, el presente, estos son capaces de escribir el futuro en dos sentadas, hay una realidad incontestable. Y es que España, su país y el mío, sigue a la cabeza de contagios y fallecimientos de toda Europa. Y esto, miren, lo hemos contrastado con estadísticas oficiales, no necesariamente con los panfletos del Gobierno, sino en fuentes objetivas.

Vídeo

Esta tarde se celebraba la sesión de control en el Senado. Allí se encontraba Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno. En un momento de la tarde, respondía a la senadora del PNV, María Isabel Vaquero sobre la situación tanto de las familias numerosas como sus diferentes modelos.

Vídeo

En la última semana han muerto en España 517 personas por culpa de esta pandemia a la que no se le ve ahora mismo ni la cúspide ni el doblegamiento de la curva ni ninguna de esas cosas más allá de echarle la culpa a Madrid y de hacer las cuentas que ustedes quieran. Vamos a ver si, efectivamente, los próximos días nos dejan algunas noticias que, efectivamente, después de 111 muertos menos sea el inicio de un lento conteo al revés de lo que venía siendo hasta ahora. No lo parece, pero bueno.

Vídeo

Cuatro menores eran detenidas en Jaén por agredir con vehemencia a otra chica. La Fiscalía de Menores ha dejado en libertad a los cuatro menores detenidos hoy en relación con la agresión de una niña de 14 años a otra de 13 mientras era grabada con un móvil en Jaén.

Vídeo

En este día de hoy está llamado a ser el día después de la reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid después del día, de la sobrada a navajazos del fiscal Navajas, que es el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado contra otros fiscales que no coinciden con su criterio de que al Gobierno no se le digan nada, no se le pidan explicaciones. Gobierno al que defiende con una entrega