Herrera: "Su 'Sanchidad' Pedro quiere asaltar la Puerta del Sol como asaltó la Moncloa en 2018"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya son las 8 de la mañana de un lunes que hace el día 21 de septiembre, de este año, de este malhadado que nos va a seguir dando mucho trabajo en todos los sentidos. Esta mañana he dedicado algunos minutos a constatar algunas realidades que son incontestables porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo que hay es mucho ruido y, desde luego, mucha manipulación. Ruido, manipulación y, a veces, en esa espesura, hay detalles elementales o cifras concretas que parece no querer ver. La primera y fundamental es que por más que el Gobierno se encargue de maquillas datos, de reescribir el pasado, el presente, estos son capaces de escribir el futuro en dos sentadas, hay una realidad incontestable. Y es que España, su país y el mío, sigue a la cabeza de contagios y fallecimientos de toda Europa. Y esto, miren, lo hemos contrastado con estadísticas oficiales, no necesariamente con los panfletos del Gobierno, sino en fuentes objetivas.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

En el momento de mayor intensidad de la pandemia, en España, allá por el mes de mayo, se producía una de cada cinco muertes en Europa. Miren, ese es el dato. Olviden lo demás. Una de cada cinco muertes en Europa. Los muertos españoles eran el 21% del total europeo. Y hubo un exceso de defunciones del 44%, en el Reino Unido el 39%, Francia el 25%, Italia solo el 17%. Aquí el 21%.

Y ahora en este segunda oleada o parte de la primera, seguramente no hay segunda oleada, pero vamos a llamarla segunda para entendernos, las estadísticas todavía no registran un exceso de mortalidad en Europa. Respecto a los contagios, hombre, dependen del número de PCR que se hagan, de pruebas. Si usted mañana no hace ningún PCR en España, ninguno, no saldrá ningún contagio. Eso no vale. Estamos, efectivamente, registrando más que Francia, más que el Reino Unido, el 13% de toda Europa aproximadamente.

La Comunidad de Madrid refuerza el transporte público y los controles de aforo desde este lunes

¿Y la pandemia cómo está? Los datos objetivos. Se puede decir objetivamente que el sistema de conteo de casos es muy deficiente, es casi un cachondeo. Como venimos del fin de semana, muchos territorios no dan datos, Sanidad tampoco se desloma aunando esos datos. Pero si les sirve de algo, este fin de semana se han registrado 13 mil nuevos positivos. Pero es que si hacemos muchos más PCR son muchos más.

LA REUNIÓN DE SU 'SANCHIDAD' CON AYUSO

Y en ese marco, con las medidas que, además, se han tomado en la Comunidad de Madrid, que son medidas que antes se han tomado en Baleares, en Aragón, en Cataluña, en parte del País Vasco y, desde luego, no han creado ninguna manifestaciñon de perroflautas ni de cayetanos. En este marco se produce una reunión en la Puerta del Sol en la que su “Sanchidad” Pedro se va a dignar a pisar la Comunidad de Madrid para ver si la campaña que lleva meses lanzando contra Madrid ha hecho mella en Isabel Díaz Ayuso o tiene que seguir insistiendo. Es una escinificación en la que lo que se quiere es visualizar, hacer visualizar que el problema no va con él. Esto es un asunto de la Comunidad autónoma de Madrid y yo me pongo ahora el traje de bombero, el de rescatista o lo que queramos o de vigilante de la playa y voy a la Comunidad de Madrid. Pone cara de no haber roto un plato en su vida y lleva tres días movilizando todo lo que puede para que parezca que el problema de Madrid es Ayuso en lugar del coronavirus.

El viernes sacaron a la calle a unos cuantos indignados por las restricciones de parte de los 9 de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Estos son los mismos, estos que salieron, con la delincuente de Isa Serra, la antisistema, el tonto de lava de Monedero. Estos que salieron son los mismos que estuvieron tres meses callados en el confinamiento total. Y cuando se producían algunas manifestaciones en Núñez de Balboa de Madrid les llamaban “los cayetanos”. También es verdad que los mismos que decían que no se tenían que manifestar los cayetanos, ahora ponen el grito en el cielo porque se manifiesten estos. Pero ahora sí se manifiestan en compañía de Podemos y todo ese jaez.

El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero

Y, además, este mismo poli bueno que va de rescatista suelta a los Ábalos, a las Lastras a soltar memeces, que son auténticos insultos a la inteligencia. Eso de que han querido dinamitar la Sanidad pública para que todo el mundo vaya a la privada. Después de 48 horas de campaña para presentar las restricciones a la movilidad en 37 zonas como un intento de fastidiar a la gente de Madrid de los barrios más humildes del que huyó, por cierto, Pablo Iglesias para ir a un chalet a Galapagar.

Miren, se han adoptado medidas en lugares donde la tasa de contagios supera los 1.000/100.000 habitante. Y ya veremos si funciona. Y eso incluye igual a Getafe, a Carabanchel que Alcobendas, que como tiene La Moraleja es el quinto municipio con más renta de toda España. Ya veremos si en unos días se extienden restricciones por muchos rincones de Madrid que, oiga, lo mismo llega a Galapagar o algún municipio de la sierra. Ya veremos a ver qué dicen entonces. Y esas restriscciones demuestran que hemos ido para atrás, que viene un otoño terrible y que ya veremos si algún dían obligan a chequear la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Y la de Torra en Cataluña, y la de Puig de Valencia, y la de Page en Castilla-La Mancha. Pero por encima de todas ellas, la de Pedro Sánchez en toda España. Porque son limitaciones que se aplican también en Cataluña, en Valencia, en Aragón, en La Rioja, en Baleares. A nadie del Gobierno se le ha ocurrido echarse encima del Gobierno autonómico de Baleares. Aquí lo hacen porque quieren asaltar la Puerta del Sol como asaltaron la Moncloa en 2018. Si por los votos no se consigue, por lo militar de la bronca. Pero que su Sanchidad se permita esto con el currículum pandémico que tienen, oiga, es de aurora boreal.

El secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, EFE/Podemos/Dani Gago

UN PRESIDENTE CON LAS PEORES TASAS POR COVID DEL MUNDO

¿De verdad quiere pedir explicaciones un presidente que acumula las peores tasas de contagios y mortalidad del mundo; que a día de hoy oculta 22 mil de las 50 víctimas mortales? El que puso a la gente en la calle con la pancarta del 8-M en lugar de en casa con una mascarilla, el que recibió desde enero decenas de alertas de la OMS, de la UE, que las tiró a la papelera; el que compró toneladas de material defectuoso, que era de la marca Acme, la del Correcaminos; el que se inventó un comité de expertos que no existe, que es mentira; el que miente impunemente con la letalidad, se inventa informes de la Johns Hopkins para que parezca que nos hacen muchos test, y tiene que desmentir, que daba vergüenza ajena, la propia univerasidad; el que se fue de vacaciones diciendo que habíamos ganado la batalla del virus y que ahora estamos otra vez casi como en marzo; el que tiene el récord mundial de sanitarios contagiados.

Eso no implica que Ayuso y el PP tengan que espabilar, pues se han dejado engañar por un tipo que ha hecho dejación de funciones para que parezca que todos los males son culpa de las comunidades, en concreto de la de Madrid. Pero miren, no nos engañemos, las competencias en tiempo de pandemia son del Gobierno, lo dice la ley y el sentido común. Y lo que estamos viendo es que el mismo presidente que miró para otro lado en marzo, ahora quiere, en septiembre, a ver cómo se desparrama el virus porque igual me cargo a un rival político. Vamos a ver cuánto le importa de verdad a su “Sanchidad” que el Covid se cebe con Madrid si él logra que la culpa parezca de Ayuso. Y ya veremos hoy exactamente cómo se desarrolla la famosa reunión. Permanezcan atentos.