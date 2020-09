El Senado se burla cuando Iglesias relata su situación familiar y este explota: “Desfachatez”

Esta tarde se celebraba la sesión de control en el Senado. Allí se encontraba Pablo Iglesias, el vicepresidente del Gobierno. En un momento de la tarde, respondía a la senadora del PNV, María Isabel Vaquero sobre la situación tanto de las familias numerosas como sus diferentes modelos.

Además, aprovechaba para adelantar que la vicepresidenta está trabajando en una ley de diversidad familiar para plantear que no solamente el número de hijos se tiene en cuenta sino si la renta tiene que ser una característica para recibir los beneficios. "Al mismo tiempo, va a defender las diferentes maneras en las que se organiza una pareja. Yo esto lo conozco muy bien. Mi pareja tenemos derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados resulta que este derecho solo lo puede disfrutar uno de los dos progenitores". Y añadía: "En nuestro caso, no tenemos ningún problema económico".

Ante esta frase, se han desatado las risas en el Senado que hacían 'explotar' a Pablo Iglesias, asegurando que el nivel de desfachatez tiene pocos precedentes.

El vicepresidente aprovechaba para pedir al resto de senadores que respetasen que se encontraban en serie parlamentaria. Asimismo, espetaba que entiende que el tema no interese pero "podrían guardar un poco las formas de la cortesía parlamentaria; no les estoy respondiendo a ustedes". Ante estas palabras, Iglesias recibía el aplauso de sus compañeros.

De esta forma, trataba de sentenciar la polémica. Iglesias ha expresado abiertamente en el Senado que no tiene ningún problema económico y esto ha causado las bromas entre la oposición. Una manera también de indicar su opinión sobre estas declaraciones.

Así anunciaba Iglesias los acuerdos alcanzados hoy que afectaban de lleno al Ingreso Mínimo Vital

El vicepresidente del Gobierno ha anunciado en TVE algo que posteriormente se confirmaba en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Y es que dentro del propio Ejecutivo se han acercado posturas para agilizar la tramitación de solicitudes del IMV. "Hemos estado trabajando los dos equipos para acelerar trámites y esta situación de cuello de botella se va a corregir", aseguraba.

Escrivá adelantó que se aprobarían reformas en la normativa este mes para acelerar la tramitación de más de 900.000 solicitudes presentadas desde el mes de junio y llegar a todos aquellos que pidieron esta ayuda.