Julia, pasajera del tren Alvia accidentado en Talavera de la Reina: "Hemos pensado que nos habíamos descarrilado, que no sería la primera vez"

El susto y la incertidumbre se han apoderado de los pasajeros del tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Extremadura a su paso por Talavera de la Reina (Toledo). El convoy ha arrollado un vehículo, lo que ha provocado una parada de emergencia y momentos de gran confusión, tal y como ha relatado Julia Monrobel, una de las pasajeras, en el programa 'La Linterna' de COPE con Ángel Expósito. "De repente ha sonado como si pasase un montón de piedras", ha explicado sobre el instante del impacto.

Hemos pensado que nos habíamos descarrilado, que no sería la primera vez"

Una hora de espera 'en mitad de la nada'

Tras el fuerte estruendo, Julia Monrobel ha contado que "ha empezado a ver como humillo". La primera reacción de los viajeros fue pensar en lo peor. "Hemos pensado que nos habíamos descarrilado, que no sería la primera vez que pasa de los trenes que van abajo", ha confesado, reflejando el temor inicial que se vivió dentro de los vagones.

Estación de tren de Talavera de la Reina.

La tripulación del tren intentó calmar a los pasajeros en un primer momento. "Ha venido la revisora y nos ha dicho que habíamos arrollado algo con el tren, pero que probablemente sería un animal", ha señalado Julia. Sin embargo, la información cambió poco después: "Al rato han dicho que era un vehículo y que el tren estaba destrozado por la parte de adelante y el vehículo estaba debajo".

Incertidumbre sobre las víctimas y rescate

En esos momentos de confusión, la principal preocupación era saber si había víctimas. "No sabemos si había algún individuo dentro del coche o no", ha admitido la pasajera. Lamentablemente, y según se ha podido conocer, el suceso se ha saldado con el fallecimiento del conductor del vehículo arrollado por el tren.

Los pasajeros han esperado durante "alrededor de una hora" la llegada de una solución. "Estamos aquí esperando en mitad de la nada", ha descrito Julia. La solución pasa por la evacuación en carretera: "Nos han dicho que abrirán un caminito que nos lleve hasta la carretera y vendrán buses a recogernos", ha concluido.