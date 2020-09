Herrera desmonta el pésame de Sánchez a Bildu, entre lo más leído de este miércoles

Audio

"¿Cómo de desesperado debe estar Sánchez para encontrar apoyos de cara a unos presupuestos para que tenga que hincar rodilla delante de Bildu? Sus cinco escaños son de oro para Sánchez y con su comportamiento en el Senado el pasado martes lo ha vuelto a demostrar. No hay que alegrarse del fallecimiento de nadie. Pero pisotear a las víctimas del terrorismo y a las personas que han luchado contra él es de una bajeza que no defrauda en el caso de este individuo que es Sánchez".

Eldoctor Cavadases uno de los cirujanos más prestigiosos del mundo. Su último gran acto ha sido cambiar la vida del joven Enol Jordán, un joven que nació con trisomía del cromosoma 8, una enfermedad que normalmente se conoce como el síndrome de Warkamy, y que provoca malformaciones en distintos órganos. En 'Herrera en COPE', Cavadas ha explicado esta operación: “El caso de Enol no es técnicamente ni siquiera de primera división. Humanamente tiene su interés, porque son unos padres peleando por sus hijos y no creyéndose a los médicos que les decían que no se podía curar”.

El Whats App de 'Herrera en COPE', el 600.991.314, se ha inundado de mensajes esta mañana sobre el gesto que tuvo ayer Pedro Sánchez con Bildu en el Senado. El presidente del Gobierno dio el pésame a los diputados del partido vasco por el suicidio en la cárcel del etarra Igor González. Unos hechos que Sánchez lamentó “profundamente”, y prometió que Instituciones Penitenciarias vigila la situación “de los presos vascos”.

Muchos de nuestros oyentes han expresado su indignación por estas palabras. Es el caso de José, que fue guardia civil en Fuenlabrada. “Me he tirado durante 30 años mirando el coche por si tenía algo en los bajos. Y, ahora, ¿viene el presidente del gobierno y da el pésame porque se ha suicidado en la cárcel uno de esos indeseables que me ponía las bombas en el bajo de los coches? ¿Pero en qué país vivimos?”, decía la nota de audio.

El personal sanitario, enfermeras y enfermeros, han sido durante estos meses los ángeles de la guardia de mucha gente que estuvo ingresada en el hospital por coronavirus. Los enfermeros no solamente los ayudaron a través de medicamentos y carreras contra el tiempo para salvar la vida de las personas enfermas de coronavirus, sino también a través de mucha humanidad.

Durante el “Encuentro de Rimini 2020 Edición Especial” se pudo ver un video realizado por la Asociación “Medicina y persona”donde se recogían varios testimonios de doctores muy especiales. Entre los testimonios recogidos en el video hubo uno que impactó los asistentes al Encuentro. Es la historia de la doctora Federica Poggiali, médico de «Medicina de Alta Intensidad» y que durante estos meses ha trabajado en el “Reparto Covid”, en el Hospital Niguarda de Milán.

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias junto con su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero… se habrían subido la nómina. Una vez más. Tal y como informa Fernán González en OKDiario, una reforma en las normas internas de Unidas Podemos, les beneficiaría económicamente. El límite de tres salarios mínimos interprofesionales ya no es la fórmula seleccionada.