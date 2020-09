Herrera denuncia los 'navajazos' de la Fiscalía, entre lo más leído de este martes

Vídeo

Bueno, en este día de hoy está llamado a ser el día después de la reunión del presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid después del día, de la sobrada a navajazos del fiscal Navajas, que es el teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado contra otros fiscales que no coinciden con su criterio de que al Gobierno no se le digan nada, no se le pidan explicaciones. Gobierno al que defiende con una entrega... Bueno, del que va a coger la jubilación dentro de poco y que no se la fastidien. Además, ve cómplices ideológicos de los malos en compañeros de la carrera fiscal que le llaman la atención por el informe de 300 folios que hizo defendiendo al Gobierno. Bueno, la voz de su ama en este caso, que es Dolores Delgado, que no está nada contaminada ideológicamente como todo el mundo sabe.

El reconocido periodista y escritor, Arturo Pérez-Reverte, es uno de los rostros conocidos de nuestra sociedad más activo en las redes sociales. Su cuenta oficial de Twitter cuenta con más de 2 millones de seguidores y en algunas ocasiones es habitual encontrar comentarios o conversaciones con otros usuarios en las que analiza y da su opinión sobre temas de rigurosa actualidad.

Iglesias aprovechaba para adelantar que la vicepresidenta está trabajando en una ley de diversidad familiar para plantear que no solamente el número de hijos se tiene en cuenta sino si la renta tiene que ser una característica para recibir los beneficios. "Al mismo tiempo, va a defender las diferentes maneras en las que se organiza una pareja. Yo esto lo conozco muy bien. Mi pareja tenemos derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados resulta que este derecho solo lo puede disfrutar uno de los dos progenitores". Y añadía: "En nuestro caso, no tenemos ningún problema económico".

Ante esta frase, se han desatado las risas en el Senado que hacían 'explotar' a Pablo Iglesias, asegurando que el nivel de desfachatez tiene pocos precedentes.

La nueva ley de teletrabajo ha sido celebrada por muchos y criticada por otros. Hay quienes opinan que ya era el momento de regular el trabajo remoto, y también hay quienes creen que era necesario centrarse en temas más importantes como la prórroga de los ERTE, que todavía afectan a casi 800.000 personas en España.

Esta tarde, en 'La Tarde', el colaborador de COPE, el profesor José María Gay de Liébana, ha querido compartir su opinión sobre esta ley.

Miguel Bosé ha vuelto a la palestra durante las últimas semanas por culpa del coronavirus. El cantante español ha acaparado muchos comentarios por sus opiniones críticas sobre la pandemia: ha llegado a negar la eficacia de la mascarilla y también a mostrarse totalmente reacio a vacunarse, cuando sea posible, contra la covid-19.

Las redes sociales han sido el canal utilizado por Bosé para expresarse al hilo del virus. Sus vídeos sorprendieron sobremanera por la voz y los gestos que acompañaban sus palabras: de hecho, las imágenes se hicieron virales al momento. Generaron tanto revuelo que llevaron al cantante a tomar la decisión de borrar sus perfiles en redes.

Lo cual no quita para que Miguel Bosé haya reaparecido por sorpresa en las últimas horas en Internet. A pesar de que el vídeo con el que ha vuelto a las redes ha sido borrado poco después de publicarse.