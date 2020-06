El hartazgo de Herrera con Sánchez y el Gobierno, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Marlaska ha ejecutado purgas políticas, ha filtrado informes falsos sobre sus adversarios, ha monitorizado redes para perseguir discrepancias, ha mentido para protegerse tras una actuaciDón que se desvela ahora delictiva y además nacida de un golpe de histerismo dicen algunos. Y lo mismo vale para la directora general de la Guardia Civil, Maria Adánez, demasiado acostumbrada a ser un cargo político en la Andalucía del PSOE donde se hacía y se deshacía cómo vamos esto era una finca. Bueno, incluso hace un documento en el que reconoce haber cometido una irregularidad, ¿cómo se le ocurre poner por escrito su confesión sobre el crimen político de Pérez de los Cobos? ¿Y qué tiene que pasar en el gobierno de Sánchez para que alguien dimita? Aquí están buscando al topo que ha filtrado ese documento desde el Ministerio de Interior y ojo que el topo a veces puede no solo tener un papel, a veces puede tener más de uno.

Duro enfrentamiento en Twitter, el que han protagonizado el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, y la periodista Pilar Rahola, a raíz de un comentario de esta última en la conocida red social, utilizando unas palabras del escritor completamente sesgadas y que ha enfadado sobre manera a éste, pues las ha utilizado para hacer aparecer como víctima al independentismo catalán.

Xabier Fortes desvela el motivo por el que TVE no ha emitido el vídeo de Irene MonteroVarios

A vueltas sigue el vídeo de Irene Montero, ministra de Igualdad, en el que antes de entrar en una entrevista en ETB comenta que la falta de gente en las manifestaciones del 8M se debía a la alerta del coronavirus, por lo tanto el Gobierno tenía la información de esta preocupación y sin embargo animó a ir a las manifestaciones.

Este vídeo ha provocado una gran polémica donde se ha llegado a exigir la dimisión de la ministra Montero. Una ministra que ha recibido entre otros apoyos, los de su pareja, el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

Al igual que el contenido del vídeo, también ha generado una polémica similiar las condiciones en el que ha salido a la luz, ya que en la jerga periodística, este vídeo ha sido una filtración grabada 'off the record', es decir unas declaraciones que se hacen a un periodista o medio pero dentro de un pacto no firmado de no difusión de esa información.

La crispación política ha alcanzado en estas últimas semanas niveles estratosféricos. Los insultos, las descalificaciones y los reproches han agitado la vida del Congreso y del Senado en plena desescalada por la pandemia del coronavirus. Álvarez de Toledo llamó la semana pasada "hijo de terrrorista" a Pablo Iglesias y el vicepresidente del Gobierno, a su vez, sugirió en la Comisión para la Reconstrucción que los diputados de Vox estaban incitando un golpe de Estado. Este lunes, en el Senado, los diputados del PP abandonaron sus escaños después de que el representante de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño les reprochara que gobiernan en algunas autonomías con el apoyo de los "fascistas" de Vox.

Un clima de tensión que ha sido una constante desde el inicio de esta legislatura - la primera en democracia con un gobierno de coalición - y que la pandemia del coronavirus y sus graves consecuencias han agudizado. El diputado del PP Mario Garcés ha descrito este miércoles en una entrevista en COPE Huesca el nerviosismo que se vivió, por ejemplo, el pasado 25 de marzo en en Congreso de los Diputados durante la sesión para la primera prórroga del estado de alarma que dos semanas antes había decretado Pedro Sánchez. "En aquellos días, la situación de Madrid era casi de estado de excepción. Hemos vivido momentos muy duros", ha dicho. De hecho, aquel día Garcés reconoce que le sangró la nariz "por la tensión que había". "Sólo estábamos unos 30 diputados en aquella sesión", ha recordado.

Lo increíble, sin embargo, llegó después. El portavoz de ERC Gabriel Rufián, el líder de Vox Santiago Abascal y la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo cenaron juntos en el Congreso. El propio Garcés, cuarto comensal de esa cena, ha contado cómo se desarrolló. "Yo apliqué mi sentido de humor aragonés viendo la tensión que había", ha señalado el diputado del PP. Garcés también ha asegurado que, en las distancias cortas, Rufián se caracteriza por ser un hombre "muy tímido" y Abascal "una persona muy educada".

El diputado por Navarra Carlos García Adanero ha sido tajante con el ministro Marlaska y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que el Gobierno “solo se ponen colorados cuando dicen la verdad”.