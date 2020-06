García Adanero a Marlaska: "Estamos hartos de las manifestaciones a favor del asesino de nuestro compañero"

El diputado por Navarra Carlos García Adanero ha sido tajante con el ministro Marlaska y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que el Gobierno “solo se ponen colorados cuando dicen la verdad”.

LAS DECLARACIONES DE ADANERO AL GOBIERNO

Adanero ha comenzado dirigiéndose a Marlaska, aunque no estaba presente y suponía que su ausencia no se debía a que “haya dimitido”. Se ha mostrado contundente sobre las manifestación a favor de Patxi Ruiz: “Estamos hartos de que se permitan las manifestaciones a favor del asesino de nuestro compañero Tomás”. Respecto a los actos dice que supone que “esto no es la aportación a la convivencia de la que hablaba la representante de Bildu. Supongo que esto no estará pactado entre PSOE y Bildu. Por lo tanto le pido al señor Marlaska que antes de dimitir, por favor, siga trabajando para impedir estas manifestaciones”.

Luego se ha dirigido a Pedro Sánchez y ha dicho que: “La prueba más evidente de que no hacen falta 15 días más de alarma es su discurso de hoy. Ha hecho un discurso de investidura, y a su investidura le votamos que no”. Añadía que “hasta ahora hemos votado que sí a los estados de alarma que entendíamos que podían ser necesarios”. Pero la situación ha cambiado y se preguntaba: “¿Por qué nos vamos a creer que son necesarios 15 días más? S nos han engañado desde el primer momento”.

Además repasaba en varias frases los engaños a los que se refería:

“Nos dijeron que iba a haber un caso o dos en España”

“Nos dijeron que no había que llevar mascarillas”

“Nos engañaron con los test”

“Nos engañaron con las pruebas a los médicos”

“Nos engañaron con las protecciones a los médicos”

“Nos engañaron con los informes”

“Nos engañaron con las fases”

“Si nos han engañado, eso es lo grave, con el número de fallecidos. Hoy todavía no sabemos cuanta gente ha fallecido en España. Han llegado a un punto que solo se ponen colorados cuando dicen la verdad, ese es el problema”

PACTO CON BILDU

El diputado por Navarra también ha afirmado que desde el PSOE “han engañado con el pacto de Bildu” ya que pactaron con ellos el pasado agosto “con Chivite”. De la presidenta del Gobierno de Navarra ha dicho que “ha renunciado a su condición de presidenta de la Comunidad Foral de Navarra para ser la número dos de Urkullu”.

Para Adanero PSOE y Bildu llevan pactando “desde agosto” pese a que “siguen sin condenar a ETA”. Para Carlos “el problema de pactar con Bildu es que ellos siguen sin condenar a ETA y siguen alabando la existencia de ETA”. Recalca que “cada vez que pactan con Bildu sin que condenen los atentados están ayudando a legitimar a la banda terrorista ETA y su historia, se legitima la historia criminal de ETA”

NO A 15 DÍAS MÁS DE ESTADO DE ALARMA

Adanero ha recordado que Sánchez tenía “320 apoyos” y que “los ha dilapidado”. Le recuerda al Gobierno que cuando votaban “a favor del estado de alarma nos llamaba miserables, no sé qué dirá hoy que vamos a votar en contra. Aunque cuando el señor Rufián se abstenía decía que entendían la abstención o incluso el voto negativo”.

Hasta ahora dice que desde UPN entendían que era necesario el estado de alarma “por mucho que se esforzara para que no le apoyáramos”. Y concluye que “quieren hacer una España frente a otra España y eso es su responsabilidad”.

Además reflexiona y se pregunta que: “¿Cuántas personas seguirían entre nosotros si nos hubiéramos confinado dos semanas antes? Teniendo datos. Creo que sí fue necesario confinarse antes. Yo lo creo ahora que he conocido datos, pero es que ustedes tenían datos en aquella época. Habrá que darle la respuesta”.

ECONOMÍA

En lo referente a lo económico Adanero se ha referido al problema de Nissan: “¿Con qué Sánchez nos quedamos ahora con el que dijo hace cuatro meses que no se preocuparan en Nissan o con el que dice que hay que hacer un plan de automoción? Si se hubieran ocupado hace cuatro meses de Nissan ahora no estaríamos así”.

Hoy en el debate del Congreso pic.twitter.com/P4RhNuJF4x — Carlos García Adanero (@GarciaAdanero) June 3, 2020

REPASO DE LOS HITOS DE SÁNCHEZ

Hace dos semanas, García Adanero repasó así los hitos del Gobierno del que dice que "sólo aciertan cuando rectifican".

Adanero también señaló que “No se puede ir a un entierro, pero permite manifestaciones a favor de un etarra”.

El político criticó la “autocomplacencia” del Gobierno de Sánchez ante la gestión que están realizando con la pandemia. García Adanero repasó los datos que se están dando en España e ironizo que “están rozando la perfección”

BIOGRAFÍA

Carlos García Adanero (Talavera de la Reina, Toledo, 1967) es diputado en el Congreso por Navarra Suma. Adanero se afilió con 19 años a Unión del Pueblo Navarro. A lo largo de su trayectoria política ha desempeñado los cargos de concejal en Barañáin entre 1991 y 1995 y de parlamentario regionalista desde 1991 hasta 2019.

El político es Licenciado en Derecho, fue elegido portavoz del grupo parlamentario de UPN en 2004, mientras que en el ámbito interno del partido también ejerció como secretario general entre 2009 y 2013.

