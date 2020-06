La brutal respuesta de Pérez-Reverte a Pilar Rahola: “Pasó sin ducharse de la política al periodismo”

Duro enfrentamiento en Twitter, el que han protagonizado el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, y la periodista Pilar Rahola, a raíz de un comentario de esta última en la conocida red social, utilizando unas palabras del escritor completamente sesgadas y que ha enfadado sobre manera a éste, pues las ha utilizado para hacer aparecer como víctima al independentismo catalán.

RAHOLA MANIPULA Y SESGA UNAS PALABRAS DE PÉREZ-REVERTE

Rahola, ha recuperado un vídeo publicado por ‘El Mundo’ en el año 2016, casi nada, en el que aparecen Pérez-Reverte junto al cantante Joaquín Sabina charlando de diferentes asuntos. En un momento de la entrevista, hablando del siglo XVIII y de la ilustración francesa, el escritor señala que “como soy jacobino, es un tema que habría resuelto en el siglo XVIII ‘chas, chas, chas”, ahora no tiene solución, ahora es otra cosa”; a lo que Sabina le responde que “me adhiero a la propuesta”.

Tras esto, Pérez-Reverte continúa señalando que “ahora hay cosas que no se pueden solucionar con métodos… puedes pasar a cuchillo una población entera en el siglo XI, no en el XXI. Bromas aparte: la España del XVIII perdió su ocasión. La revolución francesa hizo una Francia jacobina, moderna, con futuro. En España nos quedamos con todo lo viejo. Esos resabios medievales que nunca nos libramos de ellos hacen que estemos pagando el precio de una historia deformada y no resuelta. La ocasión de España fue el XVIII y fallamos: así se jodió todo”.

Sin embargo, Rahola, manipula el texto y publica lo siguiente como si fuesen las palabras que dijo del escritor: “Como soy jacobino, lo habría solucionado en el XVIII. ¡Chas, chas! Ahora no tiene solución. Se podía pasar una población entera a cuchillo en el XI pero no en el XXI", a lo que Sabina, según ella contesta: “Me adhiero a la propuesta del compañero”.

Minuto 24.26: Cataluña@perezreverte "Como soy jacobino, lo habría solucionado en el XVIII. ¡Chas, chas! Ahora no tiene solución. Se podía pasar una población entera a cuchillo en el XI pero no en el XXI"

Sabina : Me adhiero a la propuesta del compañero https://t.co/FZhrOeSbNb — Pilar Rahola (@RaholaOficial) June 2, 2020

PÉREZ-REVERTE LANZA ESTA BRUTAL RESPUESTA A PILAR RAHOLA

Después de conocer el tuit de Rahola, el ‘recadito’ que le ha dejado Pérez-Reverte ha sido brutal, asegurando que “habría sido mucho pedir, naturalmente, que Pilar Rahola (una señora que pasó sin ducharse de la política al periodismo) renunciara a la tentación de descontextualizar para calentar a los fanáticos y a los idiotas que la jalean”, al tiempo que comparte el texto “guillotinar” completo. Y, para más inri, se lo escrito también en catalán.

Habría sido mucho pedir, naturalmente, que Pilar @RaholaOficial (una señora que pasó sin ducharse de la política al periodismo) renunciara a la tentación de descontextualizar para calentar a los fanáticos y a los idiotas que la jalean. He aquí el texto guillotinador completo: pic.twitter.com/dVxx0ZF9BJ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) June 3, 2020

“El texto al completo es igual de sonrojante”, le ha respondido una Rahola visiblemente escocida por la respuesta, quien continúa en el victimismo al señalar que “hace una gracia de narices, jijijaja, ese desprecio de dos amiguetes superguais y encantados de conocerse, hacia un pueblo y a una causa”.

El texto al completo es igual de sonrojante. Hace una gracia de narices, jijijaja, ese desprecio de dos amiguetes súperguais y encantados de conocerse, hacia un pueblo y a una causa. Lo de pasarnos por la guillotina nos hace una gracia de cojones.

Que cachondos son! — Pilar Rahola (@RaholaOficial) June 3, 2020

En un último mensaje, al menos de momento, la periodista señala, ahora en catalán, que “hubiera sido mucho pedir, naturalmente, que un jacobino pata negra, que se cree por encima de los mortales, no se dedicase a hacer bromitas, jijijaja, de pasar por la guillotina a todo un pueblo, porque defiende su libertad. Si, demasiado pedir, cuando se trata de los catalanes”.

Hauria estat molt demanar, naturalment, que un jacobí pata negra, que es creu per damunt dels mortals, no es dediqués a fer brometes, jijijaja, de passar per la guillotina a tot un poble, perquè defensa la seva llibertat. Si, massa demanar, quan es tracta dels catalans. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) June 3, 2020

La polémica está servida.

También te puede interesar: