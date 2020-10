El halago de Herrera a Abascal en su homenaje a las víctimas de ETA, entre lo más leído de este jueves

Vídeo

Miren, ayer Abascal estuvo bien en algunos ámbitos, en determinadas denuncias, ¿pero de verdad cree que un discurso plagado de estridencias emocionales le va a agrandar la base de los votantes? Como dice hoy la portada de ABC, le ha dejado libre el centro derecha al PP, le ha puesto las cosas hoy relativamente fáciles a Casado. También es cierto que ayer Abascal acertó señalando las miserias de este Gobierno, que son muchas. Pero luego sobran Soros, las FARC, la China. Todos estos desahogos que, hombre, nos hace pensar que dijo verdades, pero eligió mal los ejemplos, es decir, el discurso, creo que es Jorge Vilches el que lo escribe en Vozpópuli, era un discurso desordenado porque cuando uno sale en una moción de censura a proponerse candidato del Gobierno, también tiene la obligación de decir cómo va a organizar la pelea contra la covid, cómo va a impulsar la creación de empleo, cuál es su estrategia sobre nuestra posición en el mundo como país. Eso queda atrás o queda sepultado cuando uno en su discurso usa algunas actitudes, nombres propios más cerca de la conspiración que de otra cuestión.

La exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, considera que el PP debería haber optado por la abstención en la votación de la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha alertado del riesgo de que el camino que ha abierto Pablo Casado lleve a una "voladura de los puentes" con votantes de Vox.

"Creo que el PP debería haberse abstenido en la moción de censura y lo he reiterado en la reunión del Grupo Popular que el PP ha celebrado después del Pleno", ha afirmado Álvarez de Toledo, que reprocha a la dirección de su partido que esa reunión se haya producido a posteriori y no antes de votar la iniciativa de Vox.

Pese a defender públicamente la abstención, Álvarez de Toledo ha seguido la disciplina de voto del partido y ha votado "no" junto a toda la bancada del PP, tal y como ha anunciado Pablo Casado durante su intervención. "He votado en contra por respeto a la decisión colectiva", ha aclarado después en un vídeo colgado en su blog 'CATilinarias", que ha recogido Europa Press.

Desde hace una semana, la moción de censura propuesta por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el tema protagonista de todos los medios de comunicación y de los debates televisivos. Es por esto por lo que también ha sido lo más comentado, este jueves, 'En el programa de Ana Rosa'.

Como consecuencia, antes de la continuación de la moción de censura, que comenzó ayer miércoles, Ines Arrimadas, líder de Ciudadanos, dedicó un breve momento a Ana Rosa Quintana, con quien salió a hablar de los hechos antes del inicio del acto.

Bertín Osborne y Pablo Iglesias

Bertín Osborne, presentador de diversos programas de televisión como 'Mi casa es la tuya'en Telecinco y 'El show de Bertín' en Canal Sur, ha protagonizado varias polémicas en el mundo de la política, ya que suele expresar su opinión abiertamente. La mayoría de las veces, el cantante se ha pronunciado sobre la actitud de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, lo que ha vuelto a suceder.

Por cierto, ni una sola reacción a la condena a Echenique por ese fraude a la Seguridad Social de 1.000 euros. ¡Toma ya progresista y reformista! y edo si... al que me limpia, me asiste y me cuida le pago en B y así ni el ni yo cotizamos a la Seguridad Social. Eso, que lo paguen los autónomos y los empresarios. ¡Que se jodan!, por ricos. ¿A que sí, Echenique?