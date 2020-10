El comentario de Ana Rosa Quintana que sonroja a Arrimadas: "Yo ya no sé"

Desde hace una semana, la moción de censura propuesta por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el tema protagonista de todos los medios de comunicación y de los debates televisivos. Es por esto por lo que también ha sido lo más comentado, este jueves, 'En el programa de Ana Rosa'.

Como consecuencia, antes de la continuación de la moción de censura, que comenzó ayer miércoles, Ines Arrimadas, líder de Ciudadanos, dedicó un breve momento a Ana Rosa Quintana, con quien salió a hablar de los hechos antes del inicio del acto.

"Entiendo el cabreo contra este Gobierno, pero estamos en medio de la tragedia", ha comentado la política. "El manifiesto de ayer lo vuelve a dejar claro, otra vez", le contestó la presentadora.

Tras acabar la entrevista, Quintana se despidió y quiso agradecer a Arrimadas su presencia: "Le agradecemos que haga el esfuerzo de salir con nosotros, pero tiene que marcharse y no queremos que llegues tarde por culpa nuestra". No obstante, antes de cortar la conexión, la periodista hizo una broma que sacó los colores a Arrimadas.

"Le vemos muy de amarillo, no sé...", comentó Quintana haciendo referencia al color de su chaqueta. Fue entonces cuando la presentadora comenzó a reirse y la política enmudeció sin saber qué decir, aunque luego se contagió y se unió a las carcajadas de Quintana.

"Es que de verdad, si no me puedo poner amarillo porque es independiente, de rojo porque es socialista, ni de azul ni de verde... yo ya no sé", le respondió la líder de Ciudadanos con una sonrisa.

Ambas disfrutaban de la broma de Quintana durante el directo, la que terminó con un consejo de moda por parte de la comunicadora: "De blanco, de blanco, que estaba muy guapa ayer de blanco". "De blanco siempre", le respondió.