El extraño saludo de Echenique y el aterrizaje del Air Canadá, entre lo más visto en COPE.es

Pablo Echenique es uno de los diputados de Unidas Podemos que más titulares acapara este lunes. El acto de apertura de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados le ha hecho protagonista de un momento muy comentado en las redes sociales: su encuentro con la Familia Real. A algunos usuarios de Twitter no les ha parecido que Echenique pusiese mucho empeño en saludar a Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Aunque sí parece que da la mano a los tres primeros, el saludo es bastante rápido. Incluso se especula con que el nuevo portavoz parlamentario de Podemos ni siquiera contempla a los monarcas y a sus hijas.

El avión de Air Canadá que se ha visto obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ha tomado tierra a las 19.07 hora local y sin incidencias reseñables. Así lo ha confirmado el gestor de la navegación aérea Enaire. El momento del aterrizaje ha sido captado en un vídeo por el usuario de Twitter @D_DEDIEGO, trabajador del aeropuerto que se encontraba a pie de pista en el momento de la llegada de la aeronave a Barajas.

Emotivo homenaje el que el público del Gran Teatro Falla brindó a Juan Carlos Aragón. La emotividad y los sentimiemtos a flor de piel impregnaron una nueva sesión clasificatoria que se acordó, como no puede ser menos de uno de los grandes autores del Carnaval de Cádiz. La pérdida de Juan Carlos sigue muy presente en el público gaditano y eso hace que el aficionado no olvide todo lo que ofreció y aportó Aragón a la fiesta grande de Cádiz.

Alison abandonó la pasada navidad a su perro de 6 años en el altar de una iglesia de Lancashire, en Reino Unido, junto a una nota atada a su correa que ha dejado el corazón roto de todos aquellos que la han leído. De raza American Stafford, Cracker estaba atado al altar de la Iglesia del Sagrado Corazón y lo encontraron los propios miembros de la parroquia con un mensaje que comenzaba por seis palabras esclarecedoras: “I am so so so sorry (lo siento mucho mucho mucho)”.

A primera hora de esta mañana se ha producido un accidente múltiple, en la A-40, sentido Toledo, en el kilómetro 97, dentro del término municipal de Val de Santo Domingo, poco antes de llegar a Torrijos.

Según ha informado a esta emisora el servicio de Urgencias y emergencias, el 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se ha producido en torno a las 7:42 h. de la mañana cuando un vehículo, cuyo conductor ha perdido el control del mismo, se ha salido de la vía y ha volcado.