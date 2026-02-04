"Lo sorprendente ha sido que lo cuente porque China solía maquillar las cifras; ahora coincide con España en ser uno de los países con menor natalidad"

La situación demográfica en China ha dado un giro drástico en los últimos años, un tema que ha analizado Alberto Herrera en 'El Foco' de 'Herrera en COPE'. El país ha pasado de imponer la política del hijo único a enfrentarse a una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, una situación que guarda un sorprendente paralelismo con España.

De la política del hijo único a la emergencia

Durante más de 30 años, las parejas en China solo podían tener un descendiente. Esta restricción se relajó hace una década, permitiendo dos hijos por pareja, y no fue hasta 2021 cuando se eliminó por completo. Ahora, el gobierno se enfrenta al problema contrario: la falta de nacimientos.

Las cifras oficiales, que según se ha comentado en COPE antes se "maquillaban", ahora son públicas para concienciar a la población. Actualmente, en China nacen menos de 6 bebés por cada 1.000 personas, un dato que ha obligado al Gobierno a tomar medidas urgentes.

Alamy Stock Photo Mujer embarazada en una fotografía recurso

Entre las nuevas políticas se encuentran la subida del precio de los preservativos, la concesión de dinero por bebé y la gratuidad de los partos. El motivo de fondo es que la hegemonía china a nivel mundial depende directamente de su mano de obra.

más sobre natalidad

España, un reflejo casi idéntico

Lo más sorprendente es que España comparte con China este problema, con una tasa de natalidad por habitante prácticamente idéntica. Esta situación evidencia que nuestro país necesita, además de inmigración, un aumento urgente de los nacimientos.

Hoy nacen la mitad de niños que en 1982" Alberto Herrera

Los datos para España son igual de contundentes. Como ha recordado Alberto Herrera, "hoy nacen la mitad de niños que en 1982", y la media es de poco más de un hijo por madre. Esta cifra está muy lejos de los dos hijos por mujer que se consideran necesarios para mantener la población estable.

Las causas de una sociedad sin hijos

Detrás de este fenómeno hay un profundo cambio cultural, además de razones económicas y morales. Una de las reflexiones destacadas en 'El Foco' apunta a un rasgo de la sociedad moderna: "Tener un hijo se concibe como un proyecto vital más", algo para lo que se busca una estabilidad emocional y profesional que "nunca llega".

Esta concepción choca con una visión más tradicional, donde un hijo es considerado "más un don que un proyecto". La búsqueda de un momento perfecto para la paternidad, sumada a la precariedad y los cambios sociales, está llevando a países como China y España a un invierno demográfico de consecuencias imprevisibles.

Las consecuencias de este fenómeno van más allá de lo puramente estadístico. Se está produciendo una profunda transformación social, que algunos expertos describen como la consolidación de "un país de hijos únicos que, a su vez, son hijos de hijos únicos". Esta realidad no solo implica la práctica extinción de los hermanos y de la experiencia de la fraternidad, sino que, en una o dos generaciones, podría llevar a la desaparición de figuras familiares tan comunes como los primos, los tíos y los sobrinos. Lo analizó también Bergareche en un 'Traficantes de Palabras' que puedes escuchar aquí.