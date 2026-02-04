Irene Montero y la teoría del reemplazo: el término que tensiona el debate migratorio

La palabra reemplazo ha vuelto al centro del debate migratorio tras unas polémicas declaraciones de Irene Montero. Sobre este término ha reflexionado el escritor Jacobo Bergareche en la sección 'Traficantes de Palabras', que conduce Jorge Bustos en el programa 'Herrera en COPE'. El punto de partida es la afirmación de la exministra sobre la necesidad de "reemplazar a fachas y racistas" por "gente migrante, sea china, negra o marrona".

Una palabra para desgarrar

Para Bergareche, "La teoría del reemplazo es una idea que escuchamos en boca de gente que vive de tensionar las fibras del tejido social para desgarrarlo". Señala que Irene Montero ha invocado esta idea recientemente a raíz de la regularización de inmigrantes, "gritando que hay que "reemplazar a los fachas, a los racistas y, esto es lo más inquietante, a los vividores".

Esta afirmación lleva al escritor a una reflexión más profunda sobre el panorama político actual. Según Bergareche, "La izquierda ha desistido ya de su pretensión ilustrada de reeducarnos, y prefiere ya "reemplazar a quienes no consigue evangelizar".

El efecto Elon Musk

El análisis de Bergareche apunta a una figura clave en la difusión de estas polémicas: Elon Musk. Aunque considera que Irene Montero es "cada vez más irrelevante", el dueño de X tiene una "enorme capacidad" para detectar a personas que, como ella, representan un papel "cada vez más grotesco". Musk utiliza estos exabruptos para "fabricar píldoras de contenido con el que meter miedo a escala planetaria contra los migrantes irregulares y contra la izquierda".

EFE Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y xAI

De esta forma, concluye Bergareche, los "provocadores ultras terminan por construir la verosimilitud de la teoría del reemplazo de la que se ríe Montero". La paradoja es que la exministra, en su intento de confrontar esta idea, "se convierte de esta manera en un instrumento de aquello mismo que combate".