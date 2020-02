El extraño saludo de Echenique a los Reyes y sus hijas que las redes le han reprochado

Pablo Echenique es uno de los diputados de Unidas Podemos que más titulares acapara este lunes. El acto de apertura de la nueva legislatura en el Congreso de los Diputados le ha hecho protagonista de un momento muy comentado en las redes sociales: su encuentro con la Familia Real.

A algunos usuarios de Twitter no les ha parecido que Echenique pusiese mucho empeño en saludar a Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Aunque sí parece que da la mano a los tres primeros, el saludo es bastante rápido. Incluso se especula con que el nuevo portavoz parlamentario de Podemos ni siquiera contempla a los monarcas y a sus hijas.

Echenique o tenía prisa por llegar a algún otro compromiso o es tan republicano que no tenía mucho interés por saludar a la Familia Real.

Se detiene apenas un segundo, no gira la cabeza para mirarles, y pasa olímpicamente de las infantas.

Para saludar a Maduro sería más educado. pic.twitter.com/IhvPqt87Xx — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) February 3, 2020

Es tan sólo un ejemplo de las críticas recibidas por Echenique. “Muy muy feo gesto a dos niñas”, se ha podido leer también. “Esto tiene dos palabras, falta de educación”, ha resultado ser otro de los comentarios.

Esto tiene dos palabras, falta de educación. — Fer Tin (@fer__tin) February 3, 2020

También ha habido quienes han opinado que no se puede saber con exactitud si el saludo se produce o no. “Él no puede girar la cabeza y usa la mano derecha para dirigir la silla. Es obvio, por el gesto del rey, que el hombre ha hecho lo que ha podido. Se combate la ideología, no al diputado”, se ha podido leer en la red social de los 140 caracteres.

A Echenique, le doy yo más cera que nadie. Pero a sus ideas políticas. Él no puede girar la cabeza y usa la mano derecha para dirigir la silla. Es obvio, por el gesto del rey, que el hombre ha hecho lo que ha podido.



Se combate la ideología, no al diputado. https://t.co/F8kLjdQnuo — Álber Vázquez (@Alber) February 3, 2020

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha afirmado que Felipe VI ha pronunciado este lunes un discurso “valiente” y “distinto”, y ha destacado que su apuesta por el diálogo y la convivencia “no habrá gustado a las bancadas de la derecha y la extrema derecha”.

�� "El jefe del Estado ha hablado claramente de diálogo, de convivencia, de una apuesta por los acuerdos y por la palabra, que a buen seguro no habrá gustado a las bancadas de la derecha y la extrema derecha".@pnique #XIVLegislatura pic.twitter.com/Ewj2nJi4Hc — PODEMOS (@PODEMOS) February 3, 2020

En declaraciones a los periodistas tras la apertura oficial de la legislatura, Echenique ha admitido “como republicano” que el rey ha hecho un discurso “valiente” en el que, sin embargo, “han faltado referencias a grandes retos” que en su opinión tiene España: el mercado laboral, la desigualdad o el cambio climático.

“Ha hablado claramente de diálogo, de convivencia y de apuesta por los acuerdos”, ha señalado Echenique, que ha apostado porque en esta legislatura la Constitución no sea “un ladrillo para lanzar al adversario” sino “una garantía para que la gente viva mejor”.