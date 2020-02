Abandonan a un perro en el altar de una iglesia y la nota en su correa ha roto el corazón de todos

Alison abandonó la pasada navidad a su perro de 6 años en el altar de una iglesia de Lancashire, en Reino Unido, junto a una nota atada a su correa que ha dejado el corazón roto de todos aquellos que la han leído. De raza American Stafford, Cracker estaba atado al altar de la Iglesia del Sagrado Corazón y lo encontraron los propios miembros de la parroquia con un mensaje que comenzaba por seis palabras esclarecedoras: “I am so so so sorry (lo siento mucho mucho mucho)”.

La nota que acompañaba al perro ha conmovido a todos

“Mi perro significa el mundo entero para mí y no sé que más hacer. No tengo ni casa ni dinero para él”, comenzaba la carta. “La vida me ha ido realmente mal y no podría imaginármelo ahí fuera pasando frío y hambre conmigo. Es un perro tranquilo, amigable y amoroso. Tendrá siete años el 22 de marzo de 2020”.

“Mi corazón está roto y no puedo expresar con palabras lo mucho que le voy a echar de menos. Espero que encuentre un nuevo hogar que merezca. Te quiero y lo siento mucho mucho mucho”, concluía la carta anónima.

La congregación avisó a la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad con los Animales de Reino Unido y Gales (RSPCA), antes de que llegara la policía. El inspector Will Lamping, que acudió a la llamada, llevó a Cracker (el nombre que le otorgaron en la iglesia, pues no aparecía ninguno en la nota) hasta una perrera privada.

El propio inspector se compadecía del testimonio de la dueña de la mascota: “Es muy triste leer la nota y ver cuánto quería a Cracker su dueño”. Sin embargo, le mandaba un mensaje: “Si estás teniendo problemas para cuidar de tu mascota, por favor, contacta con tu veterinario, un centro de acogida o un centro de caridad como el RSPCA. Y si tienes problemas financieros, de hipoteca o sin hogar, hay gente que puede ayudarte. Por favor, pide ayuda. No te vamos a juzgar y simplemente queremos lo mejor para tu animal”.

Semanas después del rescate de Cracker, es la asociación Street Paws (patas callejeras) está llevando a cabo el cuidado del perrito. Tras una movilización masiva y la cobertura en gran cantidad de medios británicos como Independent o BBC, los ciudadanos se han movilizado y han localizado a Alison, la dueña del animal abandonado en el altar de la iglesia.

Alison ha pedido a los medios que no difundan su apellido, pero sí que ha confesado el nombre real del perro: Rooney. Además, Street Paws y el inspector Lamping han comunicado a la mujer que están haciéndose cargo de su mascota mientras ella se recupera de una situación financiera difícil y, muy pronto, ambos se podrán reunir de nuevo.

Una historia, la del perrito Rooney, que afortunadamente ha acabado con un final feliz para todos, perritos y humanos. Pero no todas las historias de abandono terminan igual. Por eso, cuando se toma la decisión de añadir un miembro canino a la familia, es importante pensárselo dos veces y, en lugar de comprar, siempre es mucho más recomendable adoptar.