El encontronazo entre Abascal y Rufián, entre lo más leído de la semana

1. Rufián ‘ataca’ a Abascal tras la muerte de Laura Luelmo y el tuit se le vuelve en contra

El líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechó para exigir, “en caliente y en frío”, la cadena perpetua “para este tipo de asesinos y violadores”. “No son reinsertables, ni lo merecen, a pesar de lo que diga el buenísmo progre. Los criminales así deben vivir y morir en prisión”, dice una publicación en twitter.

2. Un colaborador de La Sexta culpa a Vox de la muerte de Laura y recibe una avalancha de críticas

Las palabras del periodista Antonio Maestre, colaborador habitual programas de 'La Sexta' como 'Al Rojo Vivo' o 'La Sexta Noche', han provocado un aluvión de críticas en las redes sociales. Maestre destinó parte del pasado martes a criticar al partido de Santiago Abascal y a quienes simpatizan con sus ideas, sobre todo con la petición de Vox de no derogar la prisión permanente revisable, como responsables indirectos de la muerte de la joven profesora Laura Luelmo.

3. Herrera: "¿Cuántos cadáveres hay que amontonar para acudir a la prisión permanente revisable?"

"Ya sabemos que los momentos de indignación no suelen ser los mejores como para hacer disquisiciones al respecto. Pero tampoco hay que negar la evidencia de que la prisión permanente revisable, por cierto, muy común en eso que se llaman los países de nuestro entorno, en todos, está regulada, contempla que una persona si no ha mostrado, efectivamente, a los 25 años, que puede ser reinsertada, no lo sea hasta los 40 como tope máximo de estancia en prisión. Esto, si le parece, le dedicaremos esta mañana algún que otro minuto".

Comienza este miércoles informado tras la detención de una persona por el presunto secuestro y muerte de Laura Luelmo

4. El insulto del padre de Marta del Castillo a Sánchez por la prisión permanente revisable

​La opinión del líder socialista sobre la eficacia de la prisión permanente revisable ha provocado la reacción, entre otros, del padre de Marta del Castillo. Antonio del Castillo ha respondido al presidente del Gobierno a través de Twitter y lo ha hecho con un duro y contundente mensaje, que empieza con: “No eres más tonto porque no puedes”. “Acaso un semáforo o un paso de cebra evita un atropello. Estas muertes nunca podrán evitarse, pero si dejáis a los asesinos sueltos, el porcentaje sobre que se repitan estos hechos se disparan”, incide.

5. El duro reproche de Herrera a Colau por la muerte de un perro a disparos de un guardia urbano

El comunicador vaticinaba que el 21-D, Barcelona se va a convertir en una ratonera por las acciones que tienen previstas los CDR y otras facciones independentistas con motivo de la celebración del Consejo de Ministros en la ciudad condal. "Mientras, la inconfundible alcaldesa Ada Colau no está en absoluto preocupada porque mañana la ciudad sea ingobernable.