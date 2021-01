La despedida más ácida de Herrera para la etapa de Illa en Sanidad, entre lo más leído de este miércoles

Vídeo

Pero el día, si ustedes me preguntan si tiene una frase yo le digó que sí que la tiene, que la ha pronunciado el ministro que se va, que es Salvador Illa, la frase es “no me arrepiento de nada” en un ejercicio de Pedro Sanchismo puro. “No me arrepiento de nada”. Es decir, a pesar de su gestión desastrosa, ¿este hombre el día que se va a hacer las Cataluñas puede decir no me arrepiento de nada? Hombre, podía haber quedado bien con un ápice de humildad, aunque sea falsa, que en estos todo es falso. No me arrepiento de nada quiere decir que volvería a hacer mal todo lo que hizo mal. Y además de decir esa frase opulenta e insultante se va sin rendir cuentas, sin decir absolutamente nada.

"Esto es una broma", dijo por su parte Juan del Val. Acto seguido, los tertulianos debatieron sobre la posición de las personas elegidas para ocupar las mesas electorales, lo que llevó al presentador a opinar cómo cree que será la situación los próximos días, partiendo del aumento de casos actuales.

"Esto es muy sencillo. Contactos, contagio. A más contactos más contagios. Se acabó. ¿Puedes ir a un mitin? Irse a la mierda", opinó Motos muy indignado. "¿Esto es grave o no es grave? Pues mira te lo digo yo de grave, 561 muertos. Imagínate si es grave", le apoyó del Val.

A raíz de esto, el comunicador aprovechó para lanzar una pulla a Fernando Simón, a quien se refirió con un llamativo mote.

Erundino Alonso no pasa su mejor momento. Quien alcanzara la fama televisiva como integrante del equipo 'Los Lobos', logrando el mayor bote de la historia en un concurso de nuestro país en el programa '¡Boom!' presentado por Juanra Bonet, se está viendo superado con demasiada frecuencia por los concursantes de 'El Cazador', el espacio que dirige en TVE Ion Aramendi.

Iker Jiménez se ha convertido en una figura fundamental en televisión para analizar y desgranar los sucesos más importantes relacionados con la pandemia de coronavirus. Gracias a su programa de Telecinco 'Horizonte: informe covid' y 'Cuarto Milenio' en Cuatro, el presentador se ha ganado el aprecio de muchos seguidores. Gracias a su labor, Jiménez ha sido galardonado con el Premio de Honor al Mejor Comunicador de Radio y Televisión en el área de Programas Divulgativos e Investigación.

El periodista, especializado en "el periodismo de lo desconocido", ha agradecido este galardón y se ha mostrado "muy honrado por este reconocimiento" por su labor y trabajo.

Pedro Piqueras, presentador de los Informativos de Telecinco, ha vuelto a sorprender a toda la audiencia del espacio de Mediaset con un detalle que querido compartir delante de las cámaras. El periodista ha querido dejar a un lado todo el caudal informativo que ha marcado la jornada para dar un toque más personal y relajado al Informativo con una imagen pocas veces vista antes en un espacio de información.