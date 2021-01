Pedro Piqueras corta el informativo para hacer una reflexión sobre su pasado: "Cuántas vueltas da la vida"

Pedro Piqueras, presentador de los Informativos de Telecinco, ha vuelto a sorprender a toda la audiencia del espacio de Mediaset con un detalle que querido compartir delante de las cámaras. El periodista ha querido dejar a un lado todo el caudal informativo que ha marcado la jornada para dar un toque más personal y relajado al Informativo con una imagen pocas veces vista antes en un espacio de información.

Las sorpresas de Pedro Piqueras en los Informativos

No es la primera vez que Pedro Piqueras se convierte en viral en las redes sociales por algún detalle de su informativo. En los últimos meses, los famosos pasos de 'Sálvame', a veces fuera de tiempo, al periodista han sido muy comentados por los usuarios de las redes sociales. Incluso se propuso colocar un anuncio de publicidad entre medias para evitar cualquier tipo de alteración al comienzo de la escaleta dirigida por Pedro Piqueras.

Pero también Pedro Piqueras en las últimas semanas ha dejado alguna que otra 'perla' que ha corrido como la espuma por redes sociales. La pasada semana, el periodista decidió salirse del guion para presentar la serie que venía después del informativo a su manera. Piqueras se disponía a anunciar los espacios televisivos que los espectadores iban a poder ver durante la noche en Telecinco y Cuatro, pero cuando quería anunciar la película de la emisora principal, "Love is in the air", él ha optado por quedarse en la versión en castellano y ha dicho "El amor está en el cielo", algo que ha generado controversia en redes sociales.

El guiño de Pedro Piqueras a una de sus aficiones

Este martes, Pedro Piqueras ha dado la sorpresa con un detalle que tenía encima de su mesa. El periodista de Mediaset ha aprovechado un reportaje sobre los vinilos para hablar de ellos con unos ejemplares, provocando que la cámara se dirija a sus manos para ver algunos de los títulos: "Hace tiempo en los años 60,70 y 80 les llamábamos discos, LP, singles. Hablamos de los vinilos, aquí estaban en estos discos el Pop, el rock, las óperas, las sinfonías. Durante un tiempo fueron sustituidos por los CD’s".

En este sentido, Piqueras ha defendido que la riqueza de estas reproducciones se sigue valorando hoy en día: "Aunque la revolución real llegó cuando entraron las redes sociales, internet, pero los vinilos han vuelto desde hace algún tiempo para sonar y girar bajo una aguja minúscula".

Mi Piqueras con un montón de Vinilos✨ en la mesa pic.twitter.com/16KN73x5W4 — Diego ⭐️ �� (@diegobferrandez) January 26, 2021

El presentador no ha dudado en destacar la importancia que tiene este soporte para la historia de la música, sobre todo por el dato que la reportera encargada del reportaje ha dado al respecto: "Desde las hombreras hasta los pantalones de campana. Desde luego que bien podríamos decir eso de cuantas vueltas da la vida casi tantas como los discos, 1 de cada 5 LP’s que se compran son vinilos".

También te puede interesar

Pedro Piqueras se salta el guion de Telecinco al despedir el último informativo: "El amor está en el cielo"

Desvelado el motivo por el que Pedro Piqueras ha desaparecido de Informativos Telecinco