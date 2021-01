El inesperado revés para uno de los integrantes de 'Los Lobos' dos años después de ganar el bote de '¡Boom!'

El programa que emite TVE de lunes a viernes a partir de las siete de la tarde, 'El Cazador', presentado por Ion Aramendi, va ganando cada vez más adeptos en la pequeña pantalla.

En la edición de este jueves, 7 de enero, se ha vivido un momento poco común en el concurso, y es que los dos finalistas lograron derrotar al 'cazador', que no era otro que Erundino Alonso, uno de los integrantes de 'Los Lobos', el equipo que durante más de un año compitió por el premio en '¡Boom!', el concurso de Antena 3 presentado por Juanra Bonet.

Erundino, el integrante más conocido de 'Los Lobos' en '¡Boom!'

El 8 de julio de 2019, Manu Zapata, Valentín Ferrero, Alberto Sanfrutos y Erundino lograron hacerse en '¡Boom!' con el mayor bote de la historia de la televisión, valorado en más de 6,5 millones de euros. Ahora este último ha vuelto a ganar notoriedad gracias a sus participaciones en 'El Cazador', recibiendo el sobrenombre de 'Justiciero'.

Pero las cosas no han salido como esperaba este jueves, y no pudo impedir que Ernesto y Carlos se llevaran a casa los 24.000 euros que almacenaron tras acertar las preguntas. Erundino no consiguió igualar los quince aciertos que hubiera impedido que ambos concursantes se hicieran con el botín.

El equipo estaba integrado por Carlos y Ernesto. El primero, de tan solo 24 años, es concejal del municipio en el que reside, Guijuelo (provincia de Salamanca), mientras que Ernesto es un señor jubilado de Zaragoza, residente en el barrio de La Jota.

¡Qué caza final tan emocionante la de #ElCazador199! ✨ ¡24.000 euros repartidos y dos sueños cumplidos! ��



�� Aquí la tienes: https://t.co/lkzjYjO7jEpic.twitter.com/8SezKF70DM — El Cazador (@ElCazadorTVE) January 7, 2021

La fe de Ernesto ha movido montañas: derrotar a Erundino

A lo largo de todo el programa, Ernesto ha mostrado grandes conocimientos en diferentes ámbitos, incluidos los relacionados con el vocabulario cristiano. Y es que durante la hora programa, este zaragozano mostró sus firmes creencias católicas, llegando a encomendarse a una de las vírgenes más famosas a nivel mundial para ayudarle en este trance.

En una de ellas, Ion Aramendi hacía referencia a la Virgen del Pilar, a la que se había encomendado el propio Ernesto para tener éxito en su paso por 'El Cazador'. No solo mostró su devoción por la patrona de Zaragoza y de la Hispanidad. También, antes de someterse a alguna de las preguntas del concurso, Ernesto no dudaba en santiguarse: “Me vais a matar”, llegó a comentar el concursante, al que se le podía ver nervioso como consecuencia de las emociones que se generan en un programa de estas características.

Incluso dio tiempo para que, por tercera vez, el concursante jubilado mostrara su fe. Y es que cuando Aramendi preguntó a Ernesto qué haría en caso de llevarse el dinero que había logrado acumular, manifestó que buena parte de esa cantidad iría destinado a la parroquia de su pueblo.

Tres muestras de los valores cristianos de Ernesto, al que sin duda la fe le ayudó a superar la difícil prueba de superar a Erundino Alonso, uno de los mejores concursantes que ha dado la historia de la televisión en España.

Las redes sociales, sorprendidas por la derrota de Erundino Alonso

Una derrota, la del ex integrante de 'Los Lobos' en '¡Boom!', que ha sorprendido a muchos seguidores de 'El Cazador' en las redes sociales, y que no dudaron en mostrar su sorpresa.

Intensa caza final con resultado inesperado. Muy bien jugado. Valiosos rebotes finales de @carlosjuca13 ������ — Sandy Sun (@Real123San) January 7, 2021

No me lo puedo creer! pic.twitter.com/LlRLh6TqLR — Carolina Morales (@caramora) January 7, 2021