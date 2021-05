El "cuento chino" de Iglesias tras las elecciones según Herrera, entre lo más leído de este miércoles

Audio

Un colaborador de 'Sálvame', obligado a retractarse por revelar la identidad de un concursante de Mask Singer Un tuitero se hacía eco de estas palabras que pondrían rostro a un participante del programa de Antena 3 Redacción Digital 05 may 2021 - 20:51





El presentador y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha arrancado esta jornada poselectoral desde la Puerta del Sol, donde COPE ha podido vivir los comicios que se han celebrado este martes en la Comunidad de Madrid. Uno de los principales titulares que han dejado estas elecciones sin duda han sido la salida de Pablo Iglesias de la política. El motivo ha sido claro: el mal resultado que su formación ha obtenido este martes.





Jordi González ha vuelto a TV3 para recordar sus orígenes y ser entrevistado en el programa 'Planta baixa' de Ricard Ustrell. Sin embargo, el popular presentador de Telecinco fue entrevistado por Xavi Canalias. Lo primero que ha dejado claro González, aunque lo recuerda con mucho cariño, es que "no volvería a TV3 porque ya ha estado".

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha analizado en profundidad los resultados de los comicios madrileños y las consecuencias para los principales protagonistas de los mismos.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que Pedro Sánchez no le ha llamado por teléfono para felicitarle tras su incontestable triunfo en las elecciones del 4-M, en las que su lista obtuvo 65 escaños y se quedó a un paso de la mayoría absoluta. En su entrevista con Carlos Herrera en COPE - la primera que ha concedido desde su triunfo electoral - la líder del PP en Madrid ha señalado que no habla con el presidente del Gobierno "desde Filomena", allá por el mes de enero. En cambio, sí recibió la llamada del candidato socialista Ángel Gabilondo durante la noche electoral, aunque no pudo atenderla.





Matías Prats es uno de los presentadores más reconocidos y queridos de nuestra televisión, ya que cada fin de semana presenta en Antena 3 los informativos con su particular toque que le hace ser un comunicador diferente. Este pasado fin de semana, el presentador también fue noticia porque había recibido la vacuna contra el coronavirus horas antes, y quiso compartir con todos los espectadores su experiencia, aprovechando también para mandar un mensaje de ánimo a todas las personas que recibirán el mensaje para vacunarse en las próximas jornadas.