Herrera: "Madrid ha votado contra el cadáver político de Iglesias y dejando herido en el hospital a Sánchez"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Como pueden escuchar, son las 08:00 horas según nos marca el reloj de la Puerta del Sol, que es el reloj que tantas horas especiales marca a los españoles, especialmente cuando acaban los ciclos o cuando empiezan los ciclos porque sin ser fin de año hoy sí que podemos afirmar que hay cosas que acaban y cosas que empiezan en función de las votaciones de ayer, 4 de mayo, en la Comunidad de Madrid, que era 4 de mayo, pero por como se comportó la votancia digamos que parecía un 2 de mayo. Ese 2 de mayo que ha significado la victoria inapelable, indiscutible de Isabel Díaz Ayuso, que yo me imagino que a estas alturas ya conocen con todos los detalles, es decir, que evito decirles si ha obtenido 65 tal y como preveían las encuestas o si los demás se han quedado con 24 o si como hoy escribe Antonio Martín Beaumont, Madrid le cortó la coleta al señor Iglesias.

Ha sido, miren, una victoria de Ayuso contra todos, absolutamente contra todos: contra poderosos enemigos mediáticos, contra acusaciones de fascismo nada menos, incluidos aquellos que como Tezanos, por ejemplo, manipulaban organismos como el CIS para ver si de esa manera le daban un poco de impulso al voto de la izquierda y contra aquellos que han argumentado que la ultraderecha amenazaba la democracia en la Comunidad de Madrid. Ha borrado al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ha sido superado por la extrema izquierda, no se olvide, de Íñigo Errejón. Y, además, ha sacado de la carretra a Pablo Iglesias. Ha hundido al partido, además, que puso en marcha todo este terremoto con el aleteo de la mariposa murciana después de una feliz y brillante idea de Iván Redondo, el gurú de Moncloa, que también es otro a los que ha ganado, máximo jefe de la campaña.

Ha ganado a todos los que se rieron de ella, a todos los que se burlaron, que eso es de muy de campaña contra las mujeres del PP, esa insufrible superioridad machista que manifiesta la izquierda cuando delante lo que tiene es una candidata de derechas como ha ocurrido con esta mujer.

A SÁNCHEZ SE LE PUEDE GANAR

Y como el periodismo no consiste solo en decirle qué es lo que ha pasado, sino intentar establecer cuáles son las coordenadas o las líneas maestras por las que va a discurrir la realidad, lógicamente esta mañana nos tenemos que preguntar que va a pasar ahora que en el plano meramente formal la señora Ayuso formará un gobierno tras trámites relativamente sencillos en la Asamblea con el apoyo simplemente de Vox mediante la abstención, pero sobre todo Díaz Ayuso evidencia que a Sánchez se le puede ganar.

Miren, desde 2019 hasta el último momento con los desprecios de Tezanos llamándoles "tabernarios" el Gobierno de Sánchez ha tratado a Madrid como Roma trató a Numancia, como un auténtico asedio. Les ha impuesto estados de alarma caprichosos, les ha hurtado el dinero en ayudas que les correspondían, les ha acusado de extender la pandemia por España, les ha llamado 'cayetanos', fascistas, borrachos, violentos, les ha aplicado el 155 político que no se ha atrevido o que les perdonaba a sus socios de Bildu o de ERC. Sánchez no ha querido seducir a Madrid como haría cualquier político, ha querido invadirla primera y cuando vio que no podía se ha dedicado a sitiarla. Y Madrid ha votado contra eso dejando claramente un cadáver político y un herido en el hospital.

El cadáver de Pablo Iglesias y el cuerpo herido políticamente hablando de Pedro Sánchez. El socialcomunismo tiene razones para preocuparse cuando el independentismo le obligue a Pedro Sánchez a adelantar elecciones que es algo que deberían ustedes considerar. Veremos cuál es el equilibrio que queda después de unas elecciones en una comunidad autónoma a pesar de que, efectivamente Madrid no tiene por qué ser toda España, pero Madrid sí representa a una parte de España muy concreta. A la parte que está harta de mentiras y de una gestión absolutamente desastrosa tanto de la pandemia como de otras circunstancias.

Europa Press

"VACUNATOR", REDONDO Y EL ADIÓS DE GABILONDO

¿Qué va a hacer Pedro Sánchez además de esconderse a partir de ahora? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Iglesias ya sabemos que va a tener que cerrar al salir. Pero, cuidado, Iglesias al menos ayer dio la cara. Es verdad que con el victimismo propio de la marca de la casa, pero estuvo ahí, no como Sánchez o Arrimadas. Al menos este ha entendido el rechazo que produce.

El modelo liberal de Madrid, ese modelo de plataformas de clases medias, efectivamente se movilizó para rechazar el modelo guerracivilista, intervencionista que representaba tanto Iglesias como Sánchez, que hoy está tragándose toda esa enfermiza soberbia que le caracteriza. Lógicamente las victorias sorbidas sin demasiada consideración y con la boca demasiado abierta a veces engollipan, que se suele decir. Estas cosas hay que saber gestionarlas.

FERNANDO VILLAR / EFE

Pero, miren, el Madrid que no pregunta de dónde eres, que defiende las pequeñas libertades cotidianas, ayer defendió la palabra libertad frente a la matraca del antifascismo, que es ese cuento chino que ha mantenido hasta el último momento Pablo Iglesias, uno de los protagonistas de la noche al anunciar que deja la política. Es cursi hasta para decir adiós; cursi como un repollo. Pobrecito, ahora el mundo se derrumbará sin ti, Madrid perecerá sin ti, pero se tiene que ir porque él solito, el macho alfa de los partisanos hace que los fascistas broten de entre todas las pieles.

Y el otro. ¿Qué les voy a contar de Pedro Sánchez? Ya la cosa empezó mal cuando asomó los bigotes para votar en el colegio electoral de Pozuelo de Alarcón. Aquí está "vacunator", soy "vacunator", ha llegado "vacunator". Recuerden, amigos, para las elecciones generales voten a "vacunator". Todo esto ha sido un desastre, pero yo ayer vacuné muchísimo. No, por cierto, tampoco se batió ayer el récord de vacunaciones.

Llegó ayer la cura de humildad a la miseria de un partido que se cuidó muy mucho de que Ángel Gabilondo no estuviera en la sede del partido en Ferraz. Te quedas en el hotel y a mí no me mezcles dejando, por supuesto, sin el equipo de campaña de Iván Redondo, que es otro de los que se metió ayer en el agujero y del que no se supo más. Bien que se puso a chupar cámara cuando llegó Illa, cuando ganó en Cataluña. Pero escuchen a Gabilondo. Es un caballero sabiendo perder que, desgraciadamente, pierde la política a pesar de lo errático de su campaña y de dejarse engañar por todos estos cantamañanas.