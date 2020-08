La crítica de Herrera a la comparecencia de "la nada muy mala" de Sánchez, entre lo más leído del miércoles

Vídeo

Sánchez se quita de decisiones que no son agradables y que sin los instrumentos los presidentes de las comunidades autónomas se pongan en marcha, esa es la situación. La peor situación sanitaria de Europa y vuelve un presidente de la playa y dice que no se pone al mando, no crea normas homogéneas, hombre no le toca las las narices a sus socios y antepone intereses particulares a intereses generales, ese es Sánchez.

La semana pasado hemos conocido que Mediaset ha decidido prescindir de los servicios como colaboradora de Marta López. La cadena, en un duro comunicado pero que sin duda ha marcado un hito en la televisión, ha querido dejar claro que no piensan tolerar ninguna mala praxis entre sus colaboradores. Caiga quien caiga.

Sin duda esta ha sido una de las noticias de la semana e incluso del mes, pero han sido muchos lo que han defendido la decisión adoptada por Mediaset. Con este paso ha obligado a que otras cadenas tengan que repetir el mismo procedimiento si no quieren ser señaladas por la opinión pública, en lo que se ha traducido de inmediato en un servicio público a la sociedad.

Vicente Vallés es uno de los periodistas más afamados de España. Durante los últimos meses, sus editoriales en Antena 3 Noticias 2, el informativo que presenta de lunes a viernes desde las 21:00 horas, han causado sensación. Sobre todo, por haberse mostrado muy crítico con el Gobierno que conforman el PSOE y Unidas Podemos.

No obstante, poco se sabe de Vallés en las últimas semanas. Lógico en pleno verano, debido a las vacaciones. Aun así, el jefe de Informativos de Antena 3 continúa muy presente en el imaginario colectivo. Sólo así se explica que unas palabras suyas sobre la corrupción se hayan hecho virales ahora en Twitter.

El DNI es un número que todos acabamos memorizando tarde o temprano. Un código que te identifica como ciudadano y que te acompaña el resto de tu vida. Todo el mundo se ha preguntado alguna vez para qué sirve la letra final, que a veces incluso es prescindible en algunas gestiones. ¿Qué pinta ahí esa letra después de las ocho cifras? ¿Qué representa? ¿Dice algo sobre nosotros? ¿Tiene que ver con nuestro nombre?

Dos viejos conocidos de las redes sociales y la televisión, como son la escritora Lucía Etxebarría y el periodista Antonio Maestre, ambos asiduos a la controversia y la polémica por sus comentarios, han protagonizado una agrio enfrentamiento donde se han intercambiado casi un decena de tuits, que se han convertido en auténticos ‘dardos’, los cuales han viajado en uno y otro sentido.

Todo comenzó cuando el controvertido periodista publicó un polémico mensaje en el que señalaba que “los colegios privados y concertados tendrían que poner sus espacios para los alumnos que más lo necesitan y con menos recursos, independientemente de si están o no matriculados. Y los alumnos de esos centros que estudien online”.