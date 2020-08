Antonio Maestre y Lucía Etxebarria se enzarzan a cuenta del chalé de Iglesias: "No hagas más el ridículo"

Dos viejos conocidos de las redes sociales y la televisión, como son la escritora Lucía Etxebarría y el periodista Antonio Maestre, ambos asiduos a la controversia y la polémica por sus comentarios, han protagonizado una agrio enfrentamiento donde se han intercambiado casi un decena de tuits, que se han convertido en auténticos ‘dardos’, los cuales han viajado en uno y otro sentido.

Todo comenzó cuando el controvertido periodista publicó un polémico mensaje en el que señalaba que “los colegios privados y concertados tendrían que poner sus espacios para los alumnos que más lo necesitan y con menos recursos, independientemente de si están o no matriculados. Y los alumnos de esos centros que estudien online”.

Etxebarría compartió una captura de pantalla del citado mensaje de Maestre y le lanzaba un ‘dardo’, al responderle que “según esta misma lógica ¿Pablo e Irene deberían dejarme a mí la casita de invitados que llevo agosto (excepto la semana que me fui) asfixiada en mi casa muerta de calor y sin piscina? Es la misma lógica redistributiva”.

Según esta misma lógica ¿ Pablo e Irene deberían dejarme a mí la casita de invitados que llevo agosto ( excepto la semana que me fui) asfixiada en mi casa muerta de calor y sin piscina? Es la misma lógica redistributiva. pic.twitter.com/ARNnj4DGyv

— Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 24, 2020

“Sí, Lucía está comparando el derecho a la educación con tener piscina”, le respondía Maestre, devolviéndole otro ‘dardo’, al asegurar, irónicamente: “Pero se entiende, es Lucía”.

Sí, Lucía está comparando el derecho a la educación con tener piscina.



Pero se entiende, es Lucía. https://t.co/LkGN6Fy6tH — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) August 25, 2020

Lejos de dejar las cosas aquí, la escritora, que mostraba su alegría ante Maestre después de “que me hayas desbloqueado”, aprovechó la oportunidad para contarle a Maestre que “en mi barrio las temperaturas en pisos llegan a los 44 grados. El mío es un sexto. Este año varias ancianas/os han muerto en la ola de calor. El peor día para mí fue cuando vi a los bomberos subir con una escalera para sacar el cadáver de una anciana por la ventana. Frente a mi casa”.

El peor día para mí fue cuando vi a los bomberos subir con una escalera para sacar el cadáver de una anciana por la ventana. Frente a mi casa.

Anyway, estaba haciendo una analogía para que se diera lo absurdo de tu propuesta. Veo que no la has pillado.

Se entiende, eres Antonio — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 25, 2020

Tras estas palabras, Lucía Etxebarría le lanzó un nuevo ‘dardo’ a Maestre, puntualizando que “estaba haciendo una analogía para que se diera lo absurdo de tu propuesta. Veo que no la has pillado. Se entiende, eres Antonio”, a lo que el periodista le respondió que “si quieres te cambio a pelo la vivienda”.

Una respuesta que acabó de encender a Lucía Etxebarría, quien le indicó a Maestre que ambos “sabemos que ganas unas diez veces más que yo. Así que tu casa debe estar hecha un brazo de mar (no es mi caso). Yo no escondo la mía, todo el mundo sabe dónde vivo. ¿Nos enseñas la tuya?”.

Antonio, tú y yo sabemos que ganas unas diez veces más que yo. Así que tu casa debe estar hecha un brazo de mar. (no es mi caso) Yo no escondo la mía, todo el mundo sabe dónde vivo. ¿ Nos enseñas la tuya?

PS : No hagas locuras, que quizá perderías con el cambio — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 25, 2020

“Diez no, veinte, Lucía”, le respondió el habitual colaborador, entre otros, de La Sexta, para acabar pidiéndole que “no hagas más el ridículo, anda”.

La escritora afeo a Maestre estas palabras indicando que no era necesario que la insultara, mientras le pedía que dejase de llamarla “ridícula”, al tiempo que volvió a insistirle si “¿quieres que consultemos nuestras respectivas declaraciones de hacienda? Todos sabemos en qué trabajas, y cuánto se cobra. Es obvio que ganas más que yo. Si quieres ver mi casa, te he ofrecido verla”.

Hacía falta insultarme y llamarme ridícula. ¿ quieres que consultemos nuestras respectivas declaraciones de hacienda?

Todos sabemos en qué trabajas, y cuánto se cobra. Es obvio que ganas más que yo. Si quieres ver mi casa, te he ofrecido verla.

Deja de llamarme rídicula — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 25, 2020

“Es obvio que Antonio Maestre gana más que yo, más que nada porque yo casi no he trabajado en seis meses”, reflexiona Etxebarría en un, al menos de momento, último tuit dirigido al polémico periodista. La escritora concluye aseverando que “el tono paternalista es muy propio de ciertos señores... que luego encima se autoproclaman feministas”, en clara alusión a Antonio Maestre.

No entiendo a qué viene lo de hacer el ridículo. Es obvio que Antonio Maestre gana más que yo, más que nada porque yo casi no he trabajado en seis meses. El tono paternalista es muy propio de ciertos señores... que luego encima se autoproclaman feministas @antoniomaestrehttps://t.co/j6NY3NIyti — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 25, 2020

También te puede interesar: