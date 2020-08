Marta López no levanta cabeza: segundo 'despido' en menos de una semana

La semana pasado hemos conocido que Mediaset ha decidido prescindir de los servicios como colaboradora de Marta López. La cadena, en un duro comunicado pero que sin duda ha marcado un hito en la televisión, ha querido dejar claro que no piensan tolerar ninguna mala praxis entre sus colaboradores. Caiga quien caiga.

Sin duda esta ha sido una de las noticias de la semana e incluso del mes, pero han sido muchos lo que han defendido la decisión adoptada por Mediaset. Con este paso ha obligado a que otras cadenas tengan que repetir el mismo procedimiento si no quieren ser señaladas por la opinión pública, en lo que se ha traducido de inmediato en un servicio público a la sociedad.

El contundente mensaje de Mediaset

Qué mensaje, piensan muchos, daría la cadena si se pasase por alto que Marta López acudió a una fiesta donde no respetaban las distancias ni el uso obligatorio de la mascarilla.

Este paso que ha decidido dar la cadena de Basile, ha provocado la reacción de todos los colaboradores tanto dentro como fuera del plató. El principal motivo ha sido condenar la irresponsable actuación que ha llevado a cabo su hasta ahora compañera, ya que de inmediato ha provocado que en Telecinco hayan tenido que rotar a muchos presentadores de su espacio principal y otros hayan tenido que quedarse en casa.

El nuevo 'despido' de Marta López

Las malas noticias para López parecen no tener fin. Si no tenía poco con positivo por coronavirus acompañado de despido inmediato, ahora se ha quedado sin planes alternativos a los que sujetarse económicamente. Esto, de facto, provoca gran incertidumbre sobre la presentadora, quien no ha tenido más que disgustos, desde que en cuarentena 'le pillaron' con el periodista Alfonso Merlos, saltándose la cuarentena dictada por el Gobierno de Sánchez, en lo que sería una de sus primeras y sucesivas irresponsables.

En esta ocasión, lo que ha provocado su 'despido' ha sido el anuncio que hizo en 'Viva la vida', Fani. Una de las parejas más polémicas de 'La isla de las tentaciones' pensaba casarse este próximo 28 de agosto, pero las dificultades generadas por el coronavirus y la mala situación en la que se encuentra la pareja, ha hecho que la boda de Fani y Christofer quede oficialmente suspendida.

La colaboradora de Mediaset era quien se encargaba del catering, y esta cancelación ha supuesto un revés para la colaboradora.

