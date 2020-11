La crítica de Herrera a Ábalos tras el pacto del PSOE con Bildu, entre lo más leído de este lunes

Vídeo

Entre tanto, ya le cuento que hoy se reúne la Ejecutiva del PSOE con Pedro Sánchez, que es una Ejecutiva que se podrían ahorrar perfectamente porque ahí no hay una sola voz crítica. Estos se van a reunir para decirle a Pedro Sánchez qué guapo eres y qué alto y qué bien has hecho pactando con Bildu lo que tú decías que no ibas a hacer nunca. Bueno, pero como hay tantas cosas que tú decías que no ibas a hacer nunca y que luego las has hecho, pues seguramente esta haya sido, bueno... No le van a decir esta es la gota que colma el vaso, no le van a decir es la última línea roja que te vas a saltar, dirán qué guapo eres porque todos los barones y los que habían saltado, la verdad que no han vuelto a decir ni mú.

Jorge Verstrynge, profesor de Ciencias Políticas y analista de 'Al Rojo Vivo' ha valorado diferentes cuestiones de actualidad hoy con Ferreras. Una de ellas, es la vacuna de Moderna. Desde la farmacéutica se ha asegurado que ya se tiene casi un 95% de efectividad: "Estamos en el principio del fin de la pandemia. La comunidad científica ha trabajado bien. Pero también hay que encontrar los medicamentos adecuados. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchos coronavirus y hay que convivir con él".

'Socialité' (Telecinco)

El enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera sigue acaparando todos los espacios de Telecinco. Tras la entrevista en exclusiva que Rivera dio para desenmascarar a su madre, en la que hablaba de Cantora, la herencia de su padre y confesaba que Pantoja le había "robado", ha potenciado a guerra entre ambos, tanto que se ha vuelto a cuestionar quien es el verdadero padre del DJ.

Hace años ya se dudó sobre la paternidad de Paquirri, dado que el menor de sus hermanos no se parecía nada a ellos y ni a su supuesto padre. Por este motivo, se rumoreó que el doctor Antonio Muñoz Cariñanos podría ser el verdadero padre de Kiko.

Como consecuencia de los problemas que han hecho volver a indagar en el testamento de Paquirri, está duda ha vuelto a estar en boca de todos. El doctor Cariñanos fue el médico personal de Isabel Pantoja y, en aquella época, se llegó a hablar de una posible relación entre ellos.

Lo que alimentó dicha especulación fue el claro parecido entre Cariñanos y el hijo menor de la tonadillera, ya que no presenta ningún parecido con su padre ni con sus hermano mayores, incluso se reveló que en alguna ocasión se le dijo a Kiko las siguientes palabras: "Tú no eres hijo de Paquirri".

Ante este revuelo, 'Socialité' aseguró que tenía acceso a la prueba de ADN que desvelaría quien es el verdadero padre de Kiko y que acabaría de una vez con estos rumores. Fue Francisco Javier Muñoz, uno de los hijos biológicos del doctor, quien consiguió hacerse con esta prueba de ADN.

El arranque de Jesús Cintora en TVE no ha empezado precisamente con buen pie. Su programa ha propiciado la dimisión de Isabel Cacho, directora de Magazines del ente público. Esta decisión se producía al no estar conforme por "Las cosas claras", el espacio de Cintora. Los sindicatos de RTVE han decidido llevar a los tribunales al espacio al considerar que vulnera las normas de contratación externa.

La actriz Carmen Maura ha sido una de las protagonistas este domingo en el espacio que presenta la periodista navarra Cristina Pardo, 'Liarla Pardo'. Es aquí donde la actriz española ha entrado a valorar la actual clase política y sobre todo, la utilidad que esta tiene para el devenir de los ciudadanos.

Sus palabras llegan después de la reflexión que hizo la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, quien lanzó una piedra contra su propio tejado al considerar que los políticos no estaban siendo útiles a la ciudadanía con las rencillas y debates vacíos que muchas veces se pueden ver en el Congreso.