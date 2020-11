Herrera: "Hace tiempo el pensamiento racional huyó despavorido del PSOE"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Puer miren ustedes, ya está es la segunda mitad, comienza oficialmente la segunda mitad del mes penúltimo mes del año porque hoy, por fin, es lunes 16 de noviembre. Inicia la tercera semana de este mes, que es, además, un inicio con nieblas y nubes en buena parte de España.

Estamos a un mes vista de una cita radiofónica que yo me atrevería a calificar de rompedora y única, que es el Belén viviente del programa de 'Herrera en COPE'. Y ya comienzan los preparativios de ese Belén viviente que este año más que nunca, 'Herrera en COPE', el director de este programa que, curiosamente, soy yo, y la Cadena COPE ha querido que no se perdiera especialmente este año esa tradición y va a ser un Belén viviente covid 2020. Habrá menos animales, pero habrá animales, distancia de seguridad, pues la Vírgen María y San José no pueden estar pegados, tiene que haber distancia con mascarilla y los Reyes Magos, cada uno con su camello y de camello a camello con una tiradita,. Esos preparativos cuesta mucho ponerlos en marcha, pero luego, a las 10 y media, le daremos cuenta de todo ello.

Mientras tanto, nosotros estamos en un punto paradójico de la pandemia porque bajan los contagios, pero la presión hospitalaria se mantene alta. En las últimas 24 horas se habrían producido un mínimo de 12.280 contagios y 211 muertos. Ya saben que son cifras que luego hay que pulir o repulir el fin de semana. Hay un ligero respiro en los fallecimientos, pero, claro, estamos terminando la semana con más letalidad de la segunda ola. Pero hay una bajada en el número de contagios oficiales. En el caso de Madrid particularmente de forma drástica. En 24 horas ha pasado de casi 2.000 contagios a solo 663, pero es que en Cataluña o Castilla-La Mancha han bajado también de un día para otro. Los únicos que bajan contagios y, además, ocupación hospitalaria prácticamente somos los andaluces. Hay territorios como Andalucía que pueden decir aquí se ha conseguido bajar los ingresados en UCI por primera vez en 27 días. Y en Cataluña ha rebajado las UCIs pero los ingresos en planta han vuelto a subir, así que...

¿Dónde está la clave para hacer una lectura correcta de lo que está pasando en los hospitales? Pues claro, hay que, en fin, hacer caso a los que saben de esto. Hay hospitales que se han vaciado en los últimos tiempos para preparse ante lo que pueda venir en los próximos meses de invierno. Se han cancelado o retrasado operaciones no urgentes, pero aún así los datos siguen siendo demasiado altos. Cuando llegue el invierno, invierno esto puede ser especialmente duro. Ya veremos.

Pero saben ustedes que, miren, los datos de los contagios dependen muy directamente del número de pruebas que se hagan. Si no se hacen pruebas no hay contagios. La irrupción en los cribados masivos de los test de antígenos puede tener algo que ver porque, vamos a ver, son pruebas más accesibles, dicen los expertos que no son las más eficaces para detectar asintomáticos, con lo cual, hay muchas pruebas de test de antígenos que dan negativo, pero puede ser un asintomático que sí puede contagiar y que sí puede enviar a alguien al hospital. Ahí puede haber una de las claves, pero ya les digo, todo cogido con pinzas.

Plantéese que la Navidad, su Navidad, la Navidad que usted conoce, este año no va a ser igual, pero también deberíamos hacer un ejercicio para evitar ser más cenizos de lo que por regla general somos o la realidad nos obliga aser y pensar que, efectivamente, hay un escenario que se abre a tres meses vista, que yo sé que en condiciones como la de ahora, tres o cuatro meses vista es un desierto inmenso, el desierto del covid donde las cosas pueden cambiar, donde la marcha del doctor invierno en ese momento, y la llegada del doctor Fleming en forma del doctor Pfizer o del doctor Moderna o de lo que quieran, pueda hacer que se revitalice un poco el epitelio fundamental de la sociedad. Habrá que esperar a ese momento, pero los tiempos que vienen no necesariamente son agoreros. Hemos de pasar unos meses delicados que cuanto mejor con comportemos, cuanto mejor hagamos las cosas, cuantas menos tontunas hagamos como las que interrumpe la cada vez que tiene información de que se están celebrando fiestas alocadas, cuanto mejores seamos en comportamientos, en otra parte, sencillos, mejor llegaremos a ese momento.

LA FALTA DE CRÍTICA EN LA EJECUTIVA DEL PSOE

Entre tanto, ya le cuento que hoy se reúne la Ejecutiva del PSOE con Pedro Sánchez, que es una Ejecutiva que se podrían ahorrar perfectamente porque ahí no hay una sola voz crítica. Estos se van a reunir para decirle a Pedro Sánchez qué guapo eres y qué alto y qué bien has hecho pactando con Bildu lo que tú decías que no ibas a hacer nunca. Bueno, pero como hay tantas cosas que tú decías que no ibas a hacer nunca y que luego las has hecho, pues seguramente esta haya sido, bueno... No le van a decir esta es la gota que colma el vaso, no le van a decir es la última línea roja que te vas a saltar, dirán qué guapo eres porque todos los barones y los que habían saltado, la verdad que no han vuelto a decir ni mú.

Hemos oído la versión oficial del PSOE. ¿Y a quién ha sacado el PSOE para contar la versión oficial Moncloa para contrarestar todo este tipo de inputs o de outputs, depende desde qué punto de vista se mire, negativos que han caído sobre su líder invicto. Pues a Ábalos, que es autor de mentiras importantes, tiene ya un engrasado mecanismo para hacerlo, una gran solvencia para soltar indecencias como la que ha soltado. Si juntas el diario El País y Ábalos, la combinación es de traca. Escúchenle, por favor.

Vamos a ver, eso es mentira, eres un mentiroso. O sea, que la culpa la tiene el PP de que tu señorito pacte con Bildu a través de Pablo Iglesias como intermediario. O sea, que Page de verdad con quien está cabreado es con el PP. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque Sánchez no ha pactado con Bildu porque no tenía más remedio. Sánchez ha pactado con Bildu porque le interesa, porque le combiene, porque le gusta, porque le va bien a sus ideas de cambio de régimen o por loque queramos.

ARRIMADAS, LA ALTERNATIVA A BILDU

Tenía una alternativa, Inés Arrimadas, y de eso de ha encargado de evidenciarlo. Claro que la tenía. Pactando el Gobierno con Cs, luego con el PNV y todo lo que hay suelto por ahí, tenía aprobados los Presupuestos. eso de que Bildu ha tenido sentido de la responsabilidad cuando están diciendo que van a Madrid a tumbar el régimen hace pensar que somos imbéciles. Vamos a ver, la gente no es imbécil, la gente piensa por sí misma. No se espera ese pensamiento en la gente del PSOE porque hace tiempo el pensamiento racional huyó despavorido.

Vamos a ver, la concesión a Bildu ha llegado también, de momento, con el acercamiento de presos. Enormes asesinos que no colaboran en absoluto con la justicia. Todos los Gobiernos han acercado presos. Sí, sí, queridos niños, la dispersión de presos la comenzó un Gobierno de Felipe González con Enrique Múgica de ministro de Justicia. Y le gustó hasta el propio Arzalluz. Y cuando se acercaban presos, que los acercó Aznar, y los acercó González y y hasta incluso Rodríguez Zapatero, que es cuando empieza todo a joderse, lo hacían como final de un camino, no como principio, es decir, ahora lo que se está utilizando es la política penitenciaria para fines que no son propios de la política penitenciaria, es decir, no tiene que ver la circunstacia de cada reo con sus beneficios penitenciarios. No es porque se haya portado bien o porque haya colaborado con la Justicia, es por le combiene al Gobierno de Sánchez porque tiene nada que pactar con Bildu ese enorme pacto de la vergüenza. Eso es lo que no le ha contado este individuo llamado Ábalos en la entrevista de El País.Y esto es lo que algunos no le van a recordar porque están dando palmas con las orejas. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Qué progresistas somos todos!