En la radio todo pasa en COPE: La guerra interna del PP, el drama de Ucrania, las victorias de Nadal...

El presente año 2022 decidió desde que el reloj de la Puerta del Sol de Madrid le daba la bienvenida que no iba a pasar desapercibido. Visto todo lo ocurrido desde el 1 de enero, desde luego, 2022 no tiene nada que envidiar a sus precedesores ni a 2020 con la pandemia ni a 2021, con el volcán Cumbre Vieja.

Y, en todas y cada una de las noticias que se han producido en estos tres meses y medio, COPE ha estado ahí contando lo que ocurre, llevando a sus casas la última hora, con los protagonistas de la actualidad primero en nuestras ondas, poniendo con su voz, rostro a quién protagoniza la actualidad:







CRUCE DE ACUSACIONES ENTRE CASADO Y AYUSO EN "HERRERA EN COPE"

Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo. Estos tres nombres han centrado gran parte de la actualidad política desde que estallara una de las peores crisis internas del Partido Popular. El 17 de febrero se conocía el presunto espionaje realizado desde la directiva del Partido Popular al hermano de Isabel Díaz Ayuso. La relación entre el presidente del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya no era la mejor-, saltaba por lo aires. Pablo Casado se refugiaba en la sede popular de Génova. Abandonaba su bastión para hablar en COPE. Lo hacía en "Herrera en COPE" a las 9.00 de la mañana del 18 de febrero.







La exclusiva de la entrevista con Pablo Casado dejó importantes revelaciones como que "no se había contratado ningún detective para investigar ni a Isabel Díaz Ayuso ni a nadie de su familia". El entonces presidente del PP criticó la supuesta comisión de 280.000 euros que "supuestamente" habría cobrado en comisiones el hermano de Ayuso por la venta de material sanitario a la Comunidad de Madrid, afirmando que "es un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias". Las afirmaciones de Casado llevaban a Isabel Díaz Ayuso a pedir réplica y "Herrera en COPE", le daba la oportunidad. "Me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado. Hemos realizado miles de contratos de emergencia con muchas empresas. Todo está fiscalizado y todo es transparente. Que yo tenga que demostrar mi inocencia, me ofende", afirmaba la presidenta madrileña.







Ya conocen la solución a la crisis del PP: Alberto Núñez Feijóo es el nuevo presidente del principal partido de la oposición, candidatura que confirmaba, también, con Carlos Herrera.

LOS ROSTROS DE UCRANIA ANTES Y DEPUÉS DE LA INVASIÓN DE RUSIA

Un mes antes de que Putin cumpliera su amenaza y comenzara el 24 de febrero la invasión de Ucrania, Ángel Expósito y un equipo de 'La Linterna' contaban a los oyentes desde Kiev como se preparaban los ucranianos para responder a semejante intimidación del mandatario ruso. Ya entonces, el 24 de enero, el mundo miraba a Ucrania, pese a que Kiev -como gran capital que es, similar a muchas ciudades europeas- seguía con su ritmo diario, pero sin perder de vista que en cualquier momento se podían encontrar inmersos en una guerra que no habían buscado.

Vídeo





Un mes después, Fernando de Haro ya ponía voces y rostros a los ciudadanos ucranianos que se veían obligados a huir de Ucrania y refugiarse en los países colindates. Desde la frontera con Polonia, en 'La Tarde' nos sobrecogían los testimonios de Katerina, de Pulina, de Ulian o Mariana. Todos dejaban atrás toda una vida, sus hogares, a sus mayores, a los hombres que tienen que cumplir con el Ejército. Eran voces cansadas, llorosas, temblorosas.







LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS: UN PAÍS AL BORDE DEL CAOS

A finales de marzo, los españoles creíamos estar inmersos en un "déjà vu". Ya lo habíamos visto y vivido dos años antes, en marco de 2020. Los supermercados volvía a carecer de productos y los que había llenaban carros enormes de aquellos que querían almacenar ante posible desabastecimiento, necesitara los productos o no. Pero esta vez, no era por la pandemia, era una huelga de camioneros que reivindicaban una bajada del precio de los carburantes que les están comiendo las ganancias. Eran las consecuencias de la guerra, por un lado y de la escalada de precios por el factor energético, que comenzaba al principio de años. En lugar de solucionarse, el conflicto se recrudecía ante la falta de respuesta de la administración. El Gobierno no se reunía con los convocantes, sí con otras organizaciones y la huelga se convertía en indefinida. Los ganaderos se veían obligados a tirar la leche ordeñada y los agricultores veían sus hortalizas y verduras estropearse sin que nadie las recogiera. Pilar Cisneros llevaba a los oyentes esta cruda realidad desde Galicia en 'La Tarde' del 20 de marzo.

Pilar Cisneros comprueba, de primera mano, en qué situación se encuentra la lonja de La Coruña.





DON BENITO Y VILLANUEVA DE LA SERENA: FRENTE AL SEPARATISMO, LA UNIDAD

Los habitantes de los pueblos pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena tienen claro que sumar es mejor que restar y por ello, el pasado mes de febrero, decidían que la unión hace la fuerza y daban su sí a la fusión de ambos municipios. Los alcaldes de ambos pueblos, el de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, y el de Don Benito, José Luis Quintana, conseguían el apoyo mayoritario de sus vecinos para ser uno solo. "Mediodía COPE" con Pilar García Muñiz reunía a los ediles en un programa especial en Don Benito.

Audio





IÑAKI URDANGARÍN, CONFESIONES A JUANMA CASTAÑO AL ROMPER SU SILENCIO

El 3 de marzo, la juez de Vigilancia Penitenciaria aprobaba el “adelantamiento cualificado” de la excarcelación de Iñaki Urdangarín que obtenía así la libertad condicional tras superar el programa de reeducación para condenados por casos de corrupción. En esos mismos días, el todavía marido de la infanta Cristina, era noticia por salir en la prensa del corazón con la que es su actual pareja sentimental. Era uno de los personajes más buscados por los medios de comunicación y el 7 de marzo respondía a las preguntas de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', una nueva exclusiva de COPE que era repicada en todos los medios de comunicación de España y en el extranjero.

Entre los titulares posibles para la entrevista destacamos este: "He pagado las cosas que me han ocurrido con un precio importante"







EL REY EMÉRITO, A CARLOS HERRERA: "ESTOY DESEANDO VOLVER A ESPAÑA"

Y si de repercusión se trata, la foto del Rey Juan Carlos con Carlos Herrera en Abu Dabi dio la vuelta al mundo. La foto y parte de la charla que el monarca emérito mantuvo con el comunicador de COPE. “¿Cómo me encontré al Rey Juan Carlos? En la página de COPE.es pueden encontrar la fotografía que el Rey me permitió hacernos. Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo”.

"La pregunta del millón de dólares: si usted estuvo con el Rey Juan Carlos, le diría cuándo va a venir a España. Vamos a ver, cuando estás con un jefe de Estado, que ha sido jefe de Estado durante 40 años, preguntas puedes hacerle las justas. Pero si charlas, evidentemente, sale el tema. La respuesta se ciñe a la misma carta que él usó para explicar cuando se marchó de España. 'Esperando a que concurran las circunstancias oportunas para viajar a España, cosa que estoy deseando. ¿Cuáles son las circunstancias oportunas? Las que no creen ninguna inestabilidad a la institución de su hijo Felipe VI, con quien está en contacto. Antes o después eso va a ocurrir y podrá darse el hecho de que venga a España, esté el tiempo que considere oportuno, se vuelva o dé más paseos...Es un jubilado, puede hacer lo que considere oportuno".





"LAS COSAS NO DURAN PARA SIEMPRE", LA HUMILDAD DEL MEJOR: RAFA NADAL

El mismo 31 de enero, Carlos Herrera no se conformaba con la exclusiva de su encuentro con don Juan Carlos sino que entrevista a Rafa Nadal, don Rafael Nadal Parera -que siempre subraya Ángel Martín, el experto en Tenis de la Cadena COPE-. Don Rafael Nadal acababa de ganar el Open de Australia ante el ruso Daniil Medvedev en un partido épico y que se decidió en cinco sets después de que el balear remontara dos mangas (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5). Vamos a revivir ese momento:

Conseguía así su 21 gran slam y sin perder su humildad: "La educación que me han dado ha sido vivir todo con tranquilidad, los éxitos son pasajeros. Las cosas no duran para siempre".







LA TRAGEDIA TIÑÓ DE LUTO A LA MAR: EL HUNDIMIENTO DEL VILLA PITANXO

Las familias de los 12 marineros muertos en el hundimiento del pesquero Villa Pitanxo en aguas de Canadá siguen reclamando la búsqueda de sus cuerpos que quedaron atrapados en el barco. "Un país debe recuperar a sus muertos, perdieron la vida trabajando", dice María José de Pazos, hija de Francisco, uno de los fallecidos. Durante días, vivimos las labores de búsqueda del barco y de los marineros desaparecidos. 'La Linterna' se trasladó a Marín a acompañar a las familias, amigos y compañeros de la tripulación. El 15 de febrero ya es un día escrito en letras negras en Galicia.







DEL DRAMA A LA FIESTA: LA REMONTADA DEL MADRID ANTE EL CHELSEA

Es el resumen del partido que se vivió en el Bernabeu el pasado 12 de abril, por los compañeros de Deportes de cope.es: "Del drama a la fiesta blanca en el Bernabéu. El conjunto madridista, con mucho sufrimiento, destrona al campeón pese a caer 2-3 la prórroga. El Chelsea ganaba 0-3 en el minuto 79".







Hasta aquí estos primeros cuatro meses del año, ¡qué acaba de empezar!