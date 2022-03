Feijóo, en COPE: "La opinión del Partido Sanchista sobre nuestras coaliciones no nos afecta mucho"

El presidente de la Xunta de Galicia y aspirante a liderar el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido a Herrera en COPE su primera entrevista después de postularse como candidato a liderar la oposición. Feijóo se ha sincerado sobre los motivos que le han llevado a tomar esa decisión: “Hablamos y después de valorar la situación presente de mi partido y de hacer un balance de mi biografía política y de las responsabilidades que he tenido, creo que mi obligación institucional y moral es ponerme al frente del partido porque soy la persona adecuada para iniciar un nuevo camino”.

Feijóo ha evitado pronunciarse sobre cuándo abandonará la presidencia de la Xunta, aunque reconoce que es imposible compatibilizar ese cargo con el liderazgo del PP: “Uno no elige el momento en el que le toca dirigir un partido. Este es el momento. Yo en este momento soy presidente de Galicia porque los gallegos han querido. Sé perfectamente que no se puede compatibilizar sine die la presidencia de Galicia con la del PP. Abordaré cuando toque que es lo mejor. Haré una campaña, recorreré todas las comunidades autónomas y explicaré por qué he dado este paso. Hay una coalición de gobierno en la que parte no defienden la constitución y que tiene socios independentistas que quieren destruir la constitución”.

El PP ha cometido errores

Feijóo ha hecho autocrítica sobre lo vivido en el PP en los últimos meses y ha incidido en que la dirección que ahora abandona el partido no supo establecer unas relaciones cordiales con los cuadros autonómicos y regionales del partido: “El PP ha cometido errores y ha cosechado aciertos. Los errores siempre se ven más que los aciertos y fueron errores de unidad. Cuando en un partido se actúa de forma poco ortodoxa y precipitada, eso tiene una serie de efectos. En los últimos años, el partido a nivel nacional entendía que tenía una función distinta a la que tenía anteriormente. Hubo interferencias y desconsideraciones que han producido una tensión y una implosión que nos han llevado a esta situación de desconfianza y falta de unidad. Las últimas semanas han sido muy decepcionantes y anteriormente hubo hechos en otras comunidades y provincias que nos sorprendieron a todos. Se ha desencadenado una crisis que debemos zanjar y mirar hacia el futuro. Sobre todo porque tenemos el peor gobierno de la historia reciente de España”.





España necesita una alternativa para salir de la crisis

Aún así, Feijóo ha querido remarcar que el problema principal no se sitúa en Génova, sino en Moncloa, con un gobierno que dificulta la recuperación económica: “La situación en la que vive España es una situación de enorme urgencia. Necesitamos trabajar al máximo. Desde las comunidades autónomas venimos trabajando. Las comunidades gestionamos la mayoría de servicios públicos y la recuperación económica no se ha producido. Los españoles somos más pobres que en 2019 y probablemente lo seamos hasta 2023. Las rentas más bajas tienen el impuesto más injusto que es la inflación. No podemos vivir teniendo un aumento del 7% de los precios al mes”.

Por eso, es necesaria una alternativa fuerte al gobierno de Pedro Sánchez: “Si tenemos un gobierno solvente, que hace un buen diagnóstico e implementa un buen tratamiento, iremos más rápido. Si tenemos un gobierno atado por los independentistas, no se pone solución al asunto”.

Feijóo no teme una posible convocatoria electoral y cree que hay que estar preparados para ella, ya que el presidente es imprevisible: “Los intereses del presidente del Gobierno son cambiantes. Hace dos días no iba a enviar armas a Ucrania. Nuestra obligación es estar preparados para cualquier eventualidad. Tenemos otros retos electorales. Andalucía es la comunidad más importante de España y ahí tendremos el primer partido de esta liga”.

Aún así, Feijóo no cierra la puerta a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno, siempre que rectifique su rumbo: “Si son pactos para proteger los intereses de España, si son pactos europeístas, atlantistas, tenemos la obligación de escuchar. Por lo que yo sé, no hemos tenido estas propuestas hasta ahora. Pero si llegan, el PP estará sentado para intentar pactar cosas importantes para nuestro país. El PP apoyó ayer en el Congreso más que algunos ministros de su gobierno”.

Feijóo ha reivindicado su experiencia de gestión como seña de su capacidad para liderar: “Los políticos tienen que tener experiencia en gestión. No se puede gobernar España sin tener ninguna experiencia de gestión previa. Puedes ser un gran líder político, pero la gestión es la cara B de ese single que es dirigir un país. Yo creo en la unidad de España, y como presidente de Galicia tengo una doble función. Presidir Galicia y ser el representante del Estado en Galicia. Yo he intentado frenar al nacionalismo gallego y sé que el PSOE pactará con cualquiera para gobernar. Defiendo la Constitución y con este bagaje tomaré las decisiones que haya que tomar”.

Por eso, el presidente gallego se siente preparado para el reto de liderar la oposición: “Si alguien no conoce mi ideología política, le ofrezco 20 años de trayectoria política. Creo en los partidos que sean capaces de aglutinar mayorías. Y las mayorías no son lineales, pero necesitamos conectar con una base común y sustentar sobre esa base común las mayorías. Si no tenemos mayorías, empiezan las coaliciones de interés, y es cuando dejamos de tener prioridades. La política española es más compleja que la gallega y en eso consiste el reto, en interpretar lo que quieren la mayoría de españoles”.





El PSOE no está legitimado para criticar los pactos del PP

Preguntado sobre la posibilidad de pactar con Vox coaliciones electorales, Feijóo ha remarcado que el partido de Sánchez no tiene legitimidad para criticar los pactos del PP: “La izquierda no está legitimada para hacer campaña porque otro partido haga coalición con otro partido. Para hacerlo tendrían que dar ejemplo. El PSOE de González quizás estaría legitimado, porque no me lo imagino pactando con ERC y Bildu, como no me imagino que lo hicieran Rubalcaba, Borrell o Almunia. Pero el partido sanchista no está legitimado para dar lecciones”.

Aún así, Feijóo ha querido remarcar las diferencias que separan al PP y Vox. Dos partidos que, asegura, no son lo mismo: “Tengo mucho respeto a la inmensa mayoría de votantes de Vox, porque votaban al PP. Y debemos analizar por qué han dejado el PP para votar a Vox. No comparto el discurso de Vox. El PP y Vox no son lo mismo. El PP no es un partido antiautonomista, euroescéptico ni populista. Vox no es el PP. Ni el de ahora, ni el de antes. Y cuantos más votos tenga Vox, más durará el PSOE en el Gobierno. Debemos conseguir captar a la mayoría de votantes de Vox”.

Sobre quién será su sustituto al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo ha evitado pronunciarse: “Uno de mis defectos es respetar los plazos y procedimientos. Si obtengo el apoyo mayoritario de mis compañeros el 3 de abril seré el presidente del PP. Y entonces empezarán los plazos para elegir un nuevo presidente del PP de Galicia y un nuevo presidente de la Xunta de Galicia”.