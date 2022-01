Sigue en directo en Tiempo de Juego la final del Open de Australia entre Nadal y Medvedev

Rafa Nadal tiene una cita con la historia, una más en su tremenda carrera pero esta vez con una envergadura si cabe mayor. Solo el ruso Daniil Medvedev le separa de ganar su 21º 'Grand Slam' y dejar atrás a Djokovic y Federer. Nadal lo volvió a hacer, resurgió de una complicada lesión, de un largo parón sin jugar, para volver a darse la oportunidad de pelear por un título importante.

Lo ha hecho estas semanas en Melbourne, después de seis meses sin competir y una intervención en el pie que le hizo dudar si volvería a poder jugar a tenis, su oficio y pasión. Las de Denis Shapovalov y Matteo Berrettini fueron sus victorias más exigentes, para sentarse ahora al plato fuerte, un Medvedev que, si bien ha sufrido, sin duda es otro nivel.

El camino del ruso era quizá más complicado y tuvo que sudar en especial ante Félix Auger-Aliassime y Stefanos Tsitsipas, pero el número dos del mundo vuelve a estar en una final de 'Grand Slam' como la que ganó hace unos meses en el US Open. La opción de repetir 'grande' y ganar el segundo de su palmarés seguido es también histórica para un Medvedev con 10 años menos que Nadal.

El ruso ya le estropeó el 'Grand Slam' de 2021 a Novak Djokovic en Nueva York y ahora puede entrometerse en otro momento cumbre de la historia del tenis con Nadal de protagonista. Desde que en 2005 ganara su primer Roland Garros, el de Manacor ha ido recortando en esa carrera con Roger Federer y, después, aguantando el acoso de 'Nole', decidido el serbio en una pelea en el olimpo.

Con el suizo renqueante de sus operaciones de rodilla y el serbio fuera de combate por su polémica deportación de Australia, Nadal se ha ganado la opción de quedarse solo en lo más alto y romper el triple empate con el 21º. El balear jugará su sexta final en Melbourne, un torneo esquivo y escenario de penurias físicas, en busca del segundo título tras el que ganó en 2009.

