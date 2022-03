Sigue en directo la entrevista a Iñaki Urdangarin en El Partidazo de COPE

ESCUCHA LA ENTREVISTA A URDANGARIN EN EL PARTIDAZO DE COPE

¿Hace cuánto que no das una entrevista de este tipo?: No tenía ni idea que llevaba tantos años pero, no tan formal, pero siempre he estado cerca del deporte. Estuve en los 50 años del Palau y estuve cerca de vuestros compañeros y me preguntaron por todo y respondí sin problema. Alcalá es un amigo de hace 25 años, es un personaje del deporte y hablar en un programa deportivo ante un amigo, no tengo especial problema.

Nos tienes que hablar de lo que quieres hacer: Uno de mis objetivos es volver al deporte. El balonmano ha sido mi segunda familia y todo lo que he podido formarme querría destinarlo al deporte. Si no es al deporte, podría estar vinculado a la gestión de una empresa.

Fue muy emocionante verte con tu hijo: Volver a pisar el Palau, que llevaba mucho sin hacerlo, y te encuentras con un hijo que está en tu situación en aquella época... y es muy emocionante. Su etapa de formación no ha sido fácil, ha tenido que trabajar muy duro y estábamos en países donde no había mucho balonmano. Su aprendizaje está siendo buenísimo. Estoy muy orgulloso de lo que está haciendo. Pablo tiene un carácter tranquilo, es educado y su cáracter también le ayuda a soportar momentos de estrés de forma cómoda.

Actuó muy bien cuando las cámaras fueran a buscarle: Él tiene las idedas claras y lo demuestra. A un padre no le gusta ver algo así.

Ahora vas a hacer unas prácticas en el club: Solicité al club para poder hacer las prácticas y así poder acabar la formación. Pregunté a Laporta si podía hacer estas prácticas a través de Masip, con el presidente tengo una excelente relación y siempre se ha portado de manera muy generosa con cualquier leyenda del club.

¿Escuchabas la radio en la cárcel?: Teníamos una televisión y ahí teníamos canales de radio; la escuchaba en los horarios que nos permitían.