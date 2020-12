La contestación de Carlos Herrera a Salvador Illa, entre lo más leído de este miércoles

Audio

El periodista de COPE y director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha comenzado este miércoles, ya con la sintonía navideña, su primera columna semanal haciendo referencia al borrador en el que trabaja el Gobierno para estas próximas navidades. En principio, hay dos cuestiones que pueden ser clave para el Consejo Interterritorial de Salud.

En clave política, sin embargo, el periodista de COPE se ha centrado en la inauguración del nuevo hospital que ha construido la Comunidad de Madrid en un tiempo récord. Es el hospital Isabel Zendal y que está construido para dar cobijo en caso de que fuese necesario a enfermos de la covid-19 o a pacientes que puedan llegar en otras pandemias.

El programa de TVE, 'La Hora de la 1', presentado por Mónica López, ha sido protagonista durante las últimas horas en redes sociales por una curiosa respuesta que uno de sus invitados ha dado a la presentadora mientras se estaba debatiendo sobre la apertura del nuevo Hospital Isabel Zendal en Madrid, que ha sido inaugurado este martes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En este sentido, varios tertulianos consideraban que este hospital será un auténtico fracaso porque a su juicio no es necesario, ya que no según sus criterios no habrá médicos que trabajen y enfermeros que ocupen sus camas. Por ello, Mónica López ha querido preguntar al doctor José Cabrera Forneiro, que estaba presente en el estudio y al que ha introducido de la siguiente manera: "Quiero conocer la opinión de José como médico aunque sea un 'médico distinto'".

El director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha dedicado su monólogo de hoy a la inauguración del nuevo Hospital de Isabel Zendal en Madrid y ha criticado a todas aquellas personas que se han manifestado en contra del mismo: "Esa izquierda que se mete en vena la Sanidad pública".

Salvador Illa ha anunciado un "acuerdo de obligado cumplimiento" con las Comunidades Autónomas para que se retrase el límite a la movilidad en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30, el cierre perimetral en todo el periodo navideño (desde los días 23 de diciembre a 6 de enero), salvo para desplazamientos de familiares y allegados, y cenas y comidas de no más de 10 personas, niños incluidos.

"En esta temporada navideña, debemos considerar modificaciones en los planes de celebraciones para reducir la propagación de COVID-19 y mantener a las amistades, familias y comunidades sanas y seguras", argumenta la propuesta que ha sido aprobada y anunciada por el ministro Illa en rueda prensa.

La proposición del PSOE y Podemos, que propone rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a doce de los veinte vocales, continúa en el centro de las críticas tanto de la oposición, como de las instituciones europeas así como de las principales asociaciones de jueces, que temen una mayor politización del órgano de gobierno de los jueces.

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE con Antonio Jiménez, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José María Macías, ha asegurado que "la proposición de ley es bastante cafre. El trabajo de un juez es repartir culpas, en esta me costaría mucho. Estoy entre perplejo y aburrido, es cierto que hay obligación de negociar de buena fe y por dos partes, una debería ponerle más empeño y superar restricciones que se están imponiendo, y la otra tendría que ponerlo un poquito más fácil de lo que está haciendo. Las declaraciones de hoy no han ayudado, no sé si las hacen para ganar protagonismo o qué. Lo que no se hace es supeditar la negociación a una proposición de ley que es una amenaza".