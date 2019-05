El consejo de Alfonso Guerra a Pedro Sánchez tras los resultados del 28-A, lo más leído en COPE.ES

1. El consejo de Alfonso Guerra a Sánchez que no ha sentado bien en el PSOE

Horas después de que los simpatizantes socialistas gritaran a Sánchez "con Rivera, no", se ha dicho que en el partido no se plantean un acuerdo de investidura con Cs y que sería "patético" hacerlo, pero también ha dicho que "todo está abierto" en materia de apoyos para formar gobierno. El exvicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra, ya pronosticó en Oviedo que la estrategia del PSOE tras las elecciones del próximo 28 de abril "no podrá ser otra" que alcanzar un acuerdo con Ciudadanos dados los resultados que avanzaban los sondeos. El exvicesecretario general del PSOE, tras advertir de que "la balcanización de un país se fragua lentamente durante un tiempo y cuando se materializa nadie puede detenerlo", pedió a los partidos demócratas que reaccionen "antes de que sea tarde" dado que no se puede negociar "con los enemigos de la libertad".

2. Herrera advierte de todo a lo que han dicho 'sí' los españoles votando a Sánchez

En su monólogo, Carlos Herrera ha hecho un repaso de lo que han aceptado los españoles al votar a Sánchez: "Le han dado un aval a la moción de censura. Le han dicho que 'sí' a que utilice RTVE. Le han dicho que 'sí' a que ponga a los amiguetes en todo lo que sea necesario, aunque no tengan ni puñetera idea en la gestión. Le han dicho que 'sí' a mostrar documentos falsos en debates. Es algo tan grave lo que hizo en el debate que eso en cualquier país civilizado le costaba quitarle de enmedio. Le han dicho que 'sí' a plagiar tesis doctorales. Ahora todos podremos plagiar una tesis doctoral. Le han dicho que 'sí' a dar indultos a presos golpistas. Le han dicho que 'sí' a la ley de eutanasia, 'sí' a aumentar el gasto, 'sí' a aumentar el déficit, 'sí' a a aumentar la deuda... Le han dicho que 'sí' a aumentar los impuestos."

3. El desolador análisis de Rosa Díez sobre el futuro Gobierno de Sánchez

Tras los resultados electorales del 28-A, en las redes sociales muchos políticos han mostrado su opinión y su previsión sobre lo que puede ocurrir en los próximos cuatro años. Una de ellas fue la fundadora de UPyD, Rosa Díez, que publicaba su punto de vista en su cuenta de Twitter: “Cataluña: 22 Diputados independentistas/golpistas, País Vasco: 10 Diputados Nacionalistas + pro etarras. Y millones de españoles han premiad a Sánchez por haber blanqueado a quienes quieren levantar fronteras dentro de España. Ningún español sensato tiene nada que celebrar”.

4. Así ha perjudicado la ley D'Hont a Vox y PP en los resultados de las elecciones generales

El sistema electoral español está basado en un cálculo proporcional, la famosa Ley D'Hont. Esta se traduce en que los partidos que más votos tienen se reparten entre ellos los escaños en las pequeñas provincias y provoca, de forma directa, un perjuicio para los partidos menos votados que, en el mejor de los casos, solo logran obtener un escaño. Por ejemplo, de los más de 2.600.000 votos que Vox ha obtenido, cerca de un millón de estos no se han convertido en escaños, sino que se han perdido. Concretamente, Vox no ha conseguido ni un solo escaño en cinco comunidades autónomas donde los votos de la formación de Santiago Abascal suman más de medio millón en total.

5. Herrera pone en alerta a los españoles sobre Sánchez y sus socios: “Le van a meter la mano en su bolsillo"

Carlos Herrera ha querido advertir a todos los españoles sobre las intenciones que tiene Sánchez y sus posibles socios de Gobierno respecto a las próximas medidas económicas por el país. El comunicador ha avisado sobre las "inevitables" subidas de impuestos a las que nos vamos a ver abocados. “Prepárense para los impuestos, porque dice el ministro y secretario de Organización del PSOE Ábalos que España tiene una presión fiscal muy baja comparada con la de otros países. ¡Es mentira! ¡Es mentira! No tiene una presión más baja. ¿A qué jugamos con las palabras? Vamos a ver, los sueldos son mucho más bajos que en otros lugares, ¿qué quiere tener los sueldos de aquí y la presión fiscal de allí? Amigo mío, qué listos somos”, ha comenzado diciendo el comunicador.