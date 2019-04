Herrera advierte de todo a lo que han dicho 'sí' los españoles votando a Sánchez

"Señoras, Señores. Me alegro, buenos días.

Ya es martes 30 de abril de 2019. En nada llegan las elecciones del 26 de mayo, que obliga a todos a marear la perdiz hasta nueva orden. Hacer un Rigodón o a cantar canciones de Pimpinela. 'Te quiero, no te quiero, necesito una flor, tú, no, yo tampoco...' Todo se va a negociar a la vez cuando pase el día 26. Incluso esta presidencia de Gobierno que Sánchez quiere hacerla en solitario. Y que no sea con Rivera. Y que Podemos no va a permitir que sea sin él, porque imagínense después de haber perdido bastante diputados convertirte en un grupo que apoyas gratis a Sánchez, que no entras en un gobierno, que te quedas de comparsa y además Sánchez intentando laminarte las bases. Y con Rivera no porque es lo que decía, en una frase nada casual, la militancia. Eso está muy bien preparado. Nada es espontáneo, ¿eh? Eso está bien preparado con los cuatro tios que están bien colocados ahí y que empiezan a decir 'con Rivera, no', que es la frase a la que se ha llegado en el acuerdo en el partido. Luego la dicen y Sánchez entonces puede decir que ha captado el mensaje. La comedia de la política. La comedia de la vida, en realidad.

Muchos se preguntan qué ha pasado con los votos. Los votos que se han movido en estas elecciones. En las que le recuerdo que la suma de PP, Cs y Vox ha obtenido más votos que la de PSOE y Unidad Podemos. La verdad en que todo ahí anda en una horquilla cercana. Sin embargo, PSOE y Podemos tienen 165 escaños y los otros, 147. Con lo cual, esto da pensar que seguramente en estas elecciones de mayo algunos resitúen su voto. Y piensen: 'Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero a lo mejor ahora vamos a amarrar resultados en determinados lugares'. Con simplemente el recuento de votos, algunos barones socialistas no tienen asegurada la victoria en territorios como Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura. Pero fíjense ustedes. Un millón de votos de PP, Cs y Vox no sirvieron para conseguir escaños. El PP desaprovechó 147.000. Cs, 164.000. Y Vox no pudo darle salida a 689.000 votos. ¿Y dónde fueron a parar los votos que ha perdido el PP? Porque la catástrofe del PP es acumulada. Rajoy perdió en 2015 4 millones de votos. Pero es verdad que Rajoy venía de la ruina de Zapatero, de una política muy severa y de un vampiro en Hacienda como es Cristóbal Montoro. Ahora, Casado ha perdido más de tres: 1,6 millones para Abascal y 1,4 para Rivera. Y otros 400.000 se quedaron en casa. Ciudadanos robó al PP y compensó con la alta participación el bocado que le dio Vox. Porque Vox también le quitó medio millón de votos a Rivera.

Y el PSOE, ¿a quién le quitó votos? A Podemos. De ahí la bajada de Iglesias. Que eran votos que Podemos le había robado anteriormente al PSOE. Y también a la abstención La gente que tradicionalmente de la izquierda se quedó en casa, como pasó en Andalucía, esta vez no se quedó por la excitación de la llegada de la extrema derecha. Sacó a un millón de abstencionistas. Vamos a ver qué pasa en las europeas porque ahí no hay l'Dhont. Es circunscripción única. Y lo que valen los votos, es lo que valen los votos.

Pero el que tiene la obligación de formar gobierno es Pedro Sánchez. Porque los españoles le han dicho que 'sí'. Hoy escribe Pepe Apezarena en 'El Confidencial Digital' un artículo muy interesante. Los españoles han dicho que 'sí' a Sánchez, pero habría que recordar a lo que han dicho que 'sí'. Le han dado un aval a la moción de censura. Le han dicho que 'sí' al uso del Falcon como avión particular. Le han dicho que 'sí' a no dé ruedas de prensa y que si las da, sea con un simple comunicado. Le han dicho que 'sí' a que utilice RTVE. Le han dicho que 'sí' a que ponga a los amiguetes en todo lo que sea necesario, aunque no tengan ni puñetera idea en la gestión. Le han dicho que 'sí' a mostrar documentos falsos en debates. Es algo tan grave lo que hizo en el debate que eso en cualquier país civilizado le costaba quitarle de enmedio. Le han dicho que 'sí' a plagiar tesis doctorales. Ahora todos podremos plagiar una tesis doctoral. Le han dicho que 'sí' a sacar a Franco al Valle de los Caídos. Le han dicho que 'sí' a dar indultos a presos golpistas. Le han dicho que 'sí' a la ley de eutanasia, 'sí' a aumentar el gasto, 'sí' a aumentar el déficit, 'sí' a a aumentar la deuda... Le han dicho que 'sí' a aumentar los impuestos. Y a reformas laborales que veremos cuánto paro nos traen. A todo eso le han dicho que 'sí' a Sánchez. Luego no nos hagamos cruces. Sepamos lo que hemos votado".