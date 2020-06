La comparación de José Manuel Soto que motiva el 'zasca' de Anabel Alonso, entre lo más viral de este jueves

El dispositivo de seguridad montado por el Ministerio del Interior para vigilar el chalé que la pareja formada por el vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, tienen en la sierra de Galapagar, y considerado por muchos como excesivo, continúa generando polémica y controversia.

Dicho dispositivo de seguridad se puso en marcha nada más adquirir la vivienda la pareja, aunque con el inicio de las ‘caceroladas’, considerados por la izquierda como ‘escraches’, con las que se está exigiendo la dimisión del Gobierno de Sánchez e Iglesias por lo que consideran una nefasta gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, éste se vio incrementado de manera considerable, llegándose incluso a cortar la calle, limitando el acceso sólo a residentes.

Si ayer era el cantante José Manuel Soto quien, a través de su cuenta oficial de Twitter, compartía una fotografía en la que se puede apreciar casi una treintena de agentes de la Benemérita, justo a la entrada de la calle donde se encuentra la vivienda de Iglesias y Montero, y criticaba este despliegue, asegurando que “ni Franco tuvo jamás semejante escolta...”.

Hoy ha sido la actriz Anabel Alonso, la que ha respondido ese comentario de Soto, en el particular ‘pique’ tuitero que mantienen desde hace tiempo y que, pone de manifiesto lo alejado de los pensamientos políticos de cantante y actriz.

La vasca ha retuiteado el comentario de José Manuel Soto, y le ha contestado que a Franco “no le hacía falta” porque “nadie se atrevía a protestar delante de su casa”.

Tras el mensaje de Anabel Alonso, las redes le han recordado lo que la propia Irene Montero, afectada ahora por las ‘caceroladas’, decía de los ‘escraches’ cuando estaba en la oposición.

Tampoco han pasado por alto aquello de la ‘casta’ que decía Iglesias, igualmente desde la oposición, para referirse a la clase política, recordándole que “nadie se convirtió en casta en menos tiempo”.

Una cosa es el catalanismo y otra muy diferente el independentismo y nacionalismo catalanes. De lo primero, Rosa María Sardá iba sobrada. Amaba y quería su tierra a rabiar. Con lo segundo, nunca comulgó.

Y eso que la actriz nacida en Barcelona llegó a interpretar a ‘Roser’, la abuela independentista de 'Ocho apellidos catalanes'. Pero era eso, una película y un papel más de los muchísimos que interpretó, tanto en cine, como en teatro y televisión, a lo largo de su vida, y de los cuales se desprendía en vida cotidiana.

Tal fue su rechazo a las tesis separatistas, que Rosa María llegó a firmar un manifiesto contra el referéndum independentista del 1-O en Cataluña, en el cual calificaban éste de “estafa antidemocrática” y “trampa para toda la sociedad catalana”, e invitaban a no participar.

En dicho manifiesto, aparecían también las firmas de otras personalidades tanto de dentro como de fuera de Cataluña, como las también actrices Julieta Serrano y Marisa Paredes, los directores de cine Alfonso de Vilallonga y Fernando Colomo, el escritor Javier Cercas, el dibujantee Mariscal, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el excoordinador general de IU Paco Frutos, el cantante Miguel Ríos y, así, hasta más de un millar de artistas, intelectuales y profesionales catalanes y españoles “de izquierdas”.

De hecho, Rosa María Sardá llegó a participar en varios mítines del PSOE.

Es importante conocer este contexto, para comprender el mensaje que esta mañana, poco después de conocer el fallecimiento de la genial actriz, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, el diputado de ERC Gabriel Rufián.

“Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara”, ha señalado éste, al tiempo que ha asegurado que “no se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos. Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era”.

Descanse en paz, Rosa María Sardà.