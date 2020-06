Gabriel Rufián tras conocer la muerte de Rosa María Sardá: “Me daba igual lo que pensara”

Una cosa es el catalanismo y otra muy diferente el independentismo y nacionalismo catalanes. De lo primero, Rosa María Sardá iba sobrada. Amaba y quería su tierra a rabiar. Con lo segundo, nunca comulgó.

Y eso que la actriz nacida en Barcelona llegó a interpretar a ‘Roser’, la abuela independentista de 'Ocho apellidos catalanes'. Pero era eso, una película y un papel más de los muchísimos que interpretó, tanto en cine, como en teatro y televisión, a lo largo de su vida, y de los cuales se desprendía en vida cotidiana.

Tal fue su rechazo a las tesis separatistas, que Rosa María llegó a firmar un manifiesto contra el referéndum independentista del 1-O en Cataluña, en el cual calificaban éste de “estafa antidemocrática” y “trampa para toda la sociedad catalana”, e invitaban a no participar.

En dicho manifiesto, aparecían también las firmas de otras personalidades tanto de dentro como de fuera de Cataluña, como las también actrices Julieta Serrano y Marisa Paredes, los directores de cine Alfonso de Vilallonga y Fernando Colomo, el escritor Javier Cercas, el dibujantee Mariscal, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, el excoordinador general de IU Paco Frutos, el cantante Miguel Ríos y, así, hasta más de un millar de artistas, intelectuales y profesionales catalanes y españoles “de izquierdas”.

De hecho, Rosa María Sardá llegó a participar en varios mítines del PSOE.

Es importante conocer este contexto, para comprender el mensaje que esta mañana, poco después de conocer el fallecimiento de la genial actriz, ha publicado en su cuenta oficial de Twitter, el diputado de ERC Gabriel Rufián.

“Me gustaba tanto lo que hacía que me daba igual lo que pensara”, ha señalado éste, al tiempo que ha asegurado que “no se va sólo una gran actriz, se va una gran parte del patrimonio cultural que tenemos. Si hubiera nacido en Boston y no en Barcelona tendría 3 Oscars. Así de grande era”.

Descanse en paz, Rosa María Sardà.