El comentario sobre Abascal y el enfado de la seguridad con Sánchez, lo más leído en COPE.ES

1. El grosero comentario sobre Abascal que ha hecho gracia a Pablo Iglesias

El líder de la formación morada, Pablo Iglesias, no tiene reparo en 'reirse' públicamente del presidente de Vox, Santiago Abascal, en su programa “Fort Apache”, que se emite en el canal iraní HispanTv. Según recoge Ok Diario, el secretario general de Podemos se ríe del presidente de Vox tras el comentario de uno de sus colaboradores, que define a Santiago Abascal como un “auténtico gañan facha”.

El comentario se produjo en la parte final de esta tertulia política, donde el invitado Raúl Sánchez Cedillo, miembro de la Fundación de los Comunes, prevé como tiene que ser la estrategia para frenar el auge de Vox, descalificando duramente a su presidente: “Si el Partido Socialista quiere recrear un extremo centro constitucional con Ciudadanos, lo único que hará es cavar su tumba tarde o temprano. El asunto es que, ya estamos dentro de la época de los neo-arcaísmos, tenemos a Vox, tenemos ahí a un señor a caballo que saca votos, un auténtico gañan facha”, esta última coletilla fue el motivo por el que el líder de Podemos no pudo aguantar la risa.

2. El enfado de los guardias civiles por el trato precario del matrimonio Sánchez

Tras unos días en la finca de 'Las Marismillas', el presidente del Gobierno y su esposa, acompañados de sus hijas y su perra Tuca, han despedido el 2018 en este palacio de Lanzarote. Este recinto ha sido blindado con un fuerte dispositivo de seguridad, que cuenta con un gran número de efectivos policiales que velan por la seguridad de la familia presidencial. Pero existe una cara oculta en este dispositivo y que ha sido denunciada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. “AUGC denuncia las condiciones de trabajo a las que están siendo sometidos los compañeros del GRS en el dispositivo de seguridad del presidente Pedro Sánchez en Lanzarote: sin relevos, aguantando bajas temperaturas, sin garitas ni refugios y con dietas ridículas”.

3. El pie de foto de una imagen de Vox que ha indignado a Ana Morgade

La foto muestra e encuentro entre ambos, a simple vista una reunión informal normal entre los dos altos cargos de la formación política. Pero lo curioso y lo que ha llamado la atención a la colaboradora de 'Zapeando' ha sido el pie de foto. “Javier Ortega (izquierda) y Santiago Abascal (centro)”. Este pie de foto explica la posición de los protagonistas en la fotografía, pero Morgade se lo ha llevado al escenario político: “Ese pie de foto. EN TU VIDA, HULIO”.

4. La brutal tunda de Rosa Díez a Sánchez que levantará ampollas en Moncloa

Rosa Díez, implacable. En su primer repaso a la semana de 2019, la exdiputada ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante el programa 'Herrera en COPE'. Primero ha criticado la foto de Idoia Mendia celebrando la Navidad con Otegi. "Sánchez dijo que era una foto normal porque en navidades todo el mundo come con todo el mundo. Pues no. Con terroristas sólo come la gente indecente como los que él avala. Si por estas cosas el PSOE no desaparece, los españoles habrán demostrado que no tiene remedio. Han involucionado desde aquello de "pon un pobre en su mesa" a "pon un terrorista en su mesa". ¿Esto no va a tener coste electoral? Me parece tremendo", ha dicho.

5. El 'palo' de Herrera a la juez que no deja a Zaplana ser atendido fuera de prisión

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) avala que el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana siga ingresado en el hospital o bajo control médico domiciliario dado el "riesgo vital grave" del paciente. Zaplana, enfermo de leucemia, fue trasladado el pasado 18 de diciembre al Hospital La Fe de Valencia desde la prisión de Picassent (Valencia) al empeorar su estado de salud tras siete meses en prisión preventiva por su supuesta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. El doctor Guillermo Sanz, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital la Fe, remitió los informes de la situación clínica de Zaplana a la SEHH, con el consentimiento del paciente. Sin embargo, la jueza del caso Zaplana no tiene dudas sobre los riesgos de fuga y destrucción de pruebas que pesan sobre el expresidente de la Generalitat valenciana y deniega que se le trate fuera de prisión.​