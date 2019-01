La brutal tunda de Rosa Díez a Sánchez que levantará ampollas en Moncloa

Rosa Díez, implacable. En su primer repaso a la semana de 2019, la exdiputada ha cargado duramente contra Pedro Sánchez durante el programa 'Herrera en COPE'. Primero ha criticado la foto de Idoia Mendia celebrando la Navidad con Otegi. "Sánchez dijo que era una foto normal porque en navidades todo el mundo come con todo el mundo. Pues no. Con terroristas sólo come la gente indecente como los que él avala. Si por estas cosas el PSOE no desaparece, los españoles habrán demostrado que no tiene remedio. Han involucionado desde aquello de "pon un pobre en su mesa" a "pon un terrorista en su mesa". ¿Esto no va a tener coste electoral? Me parece tremendo", ha dicho.

Cataluña ha vuelto a ser otro de los temas centrales de su repaso. "Sánchez dijo que actuará ante lo que considere cualquier recorte de los derechos de las mujeres en Andalucía. Un tipo que ve con absoluta impasibilidad los recortes de los derechos de los catalanes constitucionalistas amenaza a un gobierno que no se ha constituido. Esto habla perfectamente del presidente que tenemos: un tipo que para hablar con los constitucionalistas se pone la armadura y para hablar con los golpisas lleva un chándal, con eso de la facilidad del mete-saca. Lo más caro que paga Sánchez para mantenerse en Moncloa no es sólo en dinero. Lo más caro es lo que pagamos en derechos y desigualdad para los españoles. Sánchez ha hecho más por destruir la igualdad de los españoles en siete meses que todos los gobiernos democráticos en toda la historia. Todo demuestra el tipo de persona que gobierna. Esa chulería, ese desprecio a los ciudadanos... Esa forma de hacer las cosas porque a él lo que le va es llevarse bien con los enemigos de España: los golpistas, los proetarras y los bolivarianos de Iglesias", ha dicho.

1.- SÁNCHEZ, ALERGIA A LA DEMOCRACIA

Quien se baja los pantalones ante los supremacistas y golpistas catalanes, quien se niega a dar cuenta de sus conversación con Torra, quien vive en Moncloa gracias a los pro etarras, amenaza con intervenir el futuro gobierno de Andalucia. Sánchez tiene alergia a la democracia. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 28 de diciembre de 2018

2.- LA FOTO DE LA VERGÜENZA

Si el PSOE no desaparece por cosas como esta es que los españoles no tienen remedio. pic.twitter.com/r3VK7Trzjy — Rosa Díez (@rosadiezglez) 30 de diciembre de 2018

3.- EL 'ALQUILER' DE LA MONCLOA